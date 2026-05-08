ソフトバンクとともにパ・リーグ優勝候補の2強と期待されていた日本ハムが苦しんでいる。35試合を終えて借金3の5位。苦戦の要因と浮上へのカギは？本紙評論家の辻発彦氏（67）が、苦戦の要因と今後について分析した。

あれだけ本塁打を打っても5位という順位にいる要因の一つは、間違いなく投手陣。昨年リーグ2位だったチーム防御率は、今季リーグ最下位の3.76にとどまっている。

伊藤、北山に加え、昨年8勝、防御率2.09をマークして今季はどれだけ勝つんだと大きく期待された達、さらに伊藤と最多勝を分け合った有原が加わった。山崎を中継ぎに配置転換するほどで「さあ、ピッチングスタッフがそろった」というスタートだったはずだ。だが、期待の先発陣はここまでクオリティースタート（QS＝6回以上自責点3以下）率が48.6％止まり。昨年の60.1％と比べると物足りない。勝ちパターンの継投につなぐまでに崩れ、逆転負けは早くも昨年の25の半数を超える13度となっている。

故障者も出ているWBCの影響は大きいのかもしれない。伊藤、北山はなかなか状態が上がらず、苦しんでいた。そこにリーグ最多の失策も絡み、痛いところでの失点が目立っている。新庄監督も、集大成として1点を大事に競り勝っていく野球をしようと思っていただろうが、ここまでは結果的に大味な試合が多くなってしまっている。

ただ、悲観することはない。ゴールデンウイークに入り、伊藤が4月30日の西武戦で7回2失点、6日の楽天戦で7回1失点と状態は上がってきたし、北山も3日のオリックス戦で完封勝利を挙げるなど、本来の姿を取り戻しつつある。昨年、優勝を争ったソフトバンクもモタモタしている状況でまだ、慌てる時期じゃない。先発投手が本来の力を発揮すれば十分、優勝を狙えるチーム。26日から始まる交流戦が夏場と秋の戦いへの、一つのキーポイントになるとみている。