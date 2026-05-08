俳優の高橋克実（65）が7日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。妻と娘が大ファンのアイドルグループを明かした。

今回は人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が行われ、ゲストには高橋、お笑い芸人のヒコロヒーが登場した。

開始前のトークで、高橋は妻と娘がMC・菊池風磨の所属するグループ「timelesz」の大ファンだと伝えた。同番組に出演するにあたって「いろんなことを練習してきた」という高橋。これに出演者たちは「練習?」と言葉に引っかかった。

この言葉の意味について、高橋は「風磨くんがやるクセみたいなのを娘が急に伝授してきて」と説明し、スタジオは笑いに包まれた。菊池だけが「え?」と驚く中、高橋は「右に何か…人もいないのに、何かすると…」と、急に右後ろを振り向くクセがあることをモノマネした。

このクセを伝えられた菊池は大笑い。スタジオも爆笑に包まれ、高橋は娘から「何かあったら右向け」と指示されたと語った。さらに「あとは、笑う時に普通は“はっはっは”って俺は笑うんだけど、そうじゃなくて…」と、声を出さず顔をクシャッとして笑うクセがあると伝えた。

この笑うクセにMCのシソンヌ・長谷川忍は「やってるかも。言われてみたらね」と見覚えがあり、菊池はまたしても大笑い。そして、高橋は「吉田鋼太郎さんの回を見せられたワケ。それで、もちろん俺は長谷川くんの側だと思ってたから…この2ショット見たら、多分うちの娘は失神するね」と、菊池の隣に座ることは想定していなかったと語り、笑わせた。