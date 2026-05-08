デビュー４年目に突入している佐藤翔馬騎手（２１）＝美浦・フリー。過去３年は２→２→４勝と勝ち星を伸ばせずにいたが、今年は早くも昨年に並ぶ４勝を挙げている。「勝負の１年なんで」と鼻息を荒くする佐藤。それもそのはず、５年目を迎える来年は、若手騎手の特権である『減量』がなくなるからだ。だからこそ、今年に懸ける覚悟は半端なものではない。

何より目を引くのが表情だ。普段は２１歳らしく、若々しいキュートな笑顔が印象的だが、戦闘モードに入った時の鋭い目つきは“バトルフェイス”そのもの。「そうですかね」と本人は笑っていたが、まさに勝負師としての面構えである。

東京開催となった直近２週は、７番人気１着、１１番人気２着、８番人気２着など人気薄を馬券圏内に導き、波乱を演出している。「今までの東京での騎乗を見返したら、早仕掛けが多かった。直線も長いですし、仕掛けを遅らせるという意識に変えました」と明かす。冷静な自己分析が結果に結びついているようだ。

若手騎手のブレークは一瞬で訪れる。意識を変え、もがきながら成長する美浦の若武者に注目して欲しい。

（デイリースポーツ・斎藤涼）