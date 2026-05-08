ついに昨季リーグMVPが始動する――。ソフトバンク・モイネロが、8日のロッテ戦前にみずほペイペイドームでライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板することが決まった。7日には本拠地での投手練習に参加。キャッチボールを終えると「明日、投げてみて、どんな感じなのか。（打者に）当てないようにしたいです」と笑顔で話した。

アーリーワークの時間帯に打者4人に投げる予定。実戦練習を踏み、1軍戦への復帰見通しも立っている。倉野投手コーチは「ある程度のプランは立っています。上方修正、下方修正かは投げていきながら」。状態が問題なければファーム登板を挟み、5月中の1軍復帰も見えてくる。

モイネロはキューバ代表として出場したWBC後、帰国した母国で原油不足による大規模停電に遭遇。通信面なども混乱し、一時音信不通だったこともあった。3月末に来日したが、実戦登板はせずにコンディションの向上を優先してきた。

先発陣は6日までの西武3連戦で徐若熙（シュー・ルオシー）、大関が乱調で出場選手登録を抹消された。開幕ローテーションではスチュワートも2軍調整中だ。モイネロの戦列復帰は、先発陣立て直しのカギになる。