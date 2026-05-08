東都大学野球（読売新聞社など後援）は７日、国学院大と青学大、中大が２勝１敗とした。

勝ち点を４に伸ばした国学院大と、勝ち点３で追う青学大は１９日から直接対決し、勝ち点を挙げた方が優勝する。勝ち点４で並んだ場合は、青学大が勝率で上回る。

国学院大は三回、花田（２年・智弁和歌山）の満塁本塁打などで５点を挙げて逆転し、亜大を６−３で下した。青学大は四回に谷口（４年・大阪桐蔭）が勝ち越し本塁打を放ち、九回には７点を追加。東洋大に１０−１と大勝した。中大は八回、橋本（３年・仙台育英）の適時打などで２点を勝ち越し、３−１で立正大に競り勝った。

花田「自分が塗り替えるとは」

国学院大の花田が左中間席へ放った大きな満塁本塁打は、リーグのシーズン最多記録となるチーム１８本目だった。４打数４安打と大暴れし、「自分が記録を塗り替えるとは。最高の形になった」と、満面の笑みを浮かべた。青学大との決戦を制するためには、相手エース鈴木（４年・東海大菅生）攻略が不可欠。「データ班と協力して準備する」と力を込めた。

青学大の記録を更新

国学院大は７日の亜大戦で花田が放った本塁打でチーム本塁打を今季通算１８本とし、１９９７年春に青学大がつくったリーグ最多記録１７本を更新した。