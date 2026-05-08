今回紹介するのは、Threadsに投稿された可愛い子猫ちゃんの成長記録。ようやく目が見えてきたみたいで、投稿主さんに向かってトテトテ近づいてきたみたいです。投稿はThreadsにて、46万回以上表示。いいね数は4.4万件を超えバズりました。

【動画：ようやく目が見えてきた『赤ちゃん猫』→よちよち歩きで…『尊い瞬間』に涙】

可愛い子猫の成長記録

今回、Threadsに投稿したのは「栃木猫 TNR」さん。登場したのは、猫のゆりこちゃんです。

ゆりこちゃんは、投稿主さんに保護された子猫。まだ生まれて間もない子どもです。

今回の投稿は、そんなゆりこちゃんが目が見えるようになったときの様子。投稿主さんに向かってよちよちとゆっくり歩いてくる姿は、尊いの一言。こんなに可愛い生き物がいてもいいのかと思ってしまうくらいです。可愛さのあまりThreadsにてバズったようで、たくさんの猫好きたちをキュン死させました。

可愛さに尊死していく猫好きたち

よちよちと歩き始めたゆりこちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「これはだめだ・・・・かわいいを生き物にするとこういうのになる。」「ゆりこ可愛すぎて無事死亡」「ゆりこさんの曇り無き目で進む姿に号泣…」などの声が多く寄せられていました。

たくさんの猫好きたちを見事に尊死・キュン死させていったゆりこちゃん。子猫ながら、なかなか罪な猫ちゃんですね。

ゆりこちゃんは少しずつ、しっかりと日々成長していっている模様。このままステキな大人猫に育っていってくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「栃木猫 TNR」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。