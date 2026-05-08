保護された元ボス猫と先住猫たちの初対面。猫ちゃんたちが見せた意外な姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は61万回を超え「あぁーー！！！でっかい猫さん！可愛すぎますねー」「急にリビングに知らないおじさん寝てたら怖いよねー」「お顔も身体も大きいし性格も落ち着いてますね」といったコメントが集まっています。

【動画：『ボス猫を保護』して1日目→先住猫たちと初めて対面した結果…笑ってしまう展開】

ボス猫の保護

Instagramアカウント「キジ白三兄弟とクロ」に投稿されたのは、野良猫のボス猫を保護した1日目の様子です。投稿者さんのおうちに住み着いた黒猫の「クロ」くん。ウェットフードに釣られてすんなりとケージに入ってくれたのだそう。すぐに動物病院に連れて行くと、とてもおとなしく診察されていたといいます。

先住猫3匹とのドキドキの初対面

投稿者さんのおうちには3匹の先住猫がいるそうです。最初に「モコ」くんと初対面をすると、お互いに少しだけ驚いていたといいます。クロくんが近づくと、モコくんは固まっていたそうです。

続いて「オクチャ」くんと対面したクロくんですが、オクチャくんの前を歩いただけでスルーしていたといいます。「ニコ」ちゃんは、クロくんのにおいをクンクンと嗅いでいましたが、クロくんはソファーでくつろいだままだったのだそう。先住猫たちを前にしても穏やかでマイペース。「ボス猫」らしさを見せてくれたクロくんでした。

穏やかな初日の理由は？

実は、投稿者さんが事前にお庭で一緒に過ごすなど、時間をかけてクロくんをおうちに慣らしていたのだそう。先住猫たちと喧嘩もなく対面できたのは、クロくんの穏やかな性格も大きかったのでしょう。新しい環境で始まるこれからの生活が、とても楽しみですね。

投稿には「顔デカちゃん！！！！こんなに大きい子なかなか出会えない！かーーーーー！可愛い！！」「このお顔は絶対にボス猫でモテモテ！！先住猫ちゃんたちも優しいですね」「どちらが先住ちゃんか錯覚をおこしかけたーなんて貫禄だー」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「キジ白三兄弟とクロ」では、4匹の元保護猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「キジ白三兄弟とクロ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。