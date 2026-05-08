結んでも下ろしてもキマる！！【40・50代】軽やか上品な「ミディウルフ」

髪が長くなってくると結ぶ機会が増えるけれど、下ろしたときもオシャレに見せたいもの。そんな大人世代には、適度な長さを残しつつ段差で動きを出すミディウルフがオススメです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、結んでも下ろしてもキマる、軽やかで上品なミディウルフをご紹介します。

自然なブラウンが美しい、上品なプチウルフミディ

地毛に近い自然なトーンのブラウンで染め上げた、大人らしく上品なプチウルフミディです。トップの髪をナチュラルに内側へ流しつつ、ベースはプツッと感を残して肩にあたる長さで外ハネになるよう整えられています。首元に美しいくびれが生まれ、美しいフォルムに仕上がりました。

高めの段差で動きを出す、ミディアムウルフレイヤー

高めの位置からしっかりと段を入れることで、軽快な動きを引き出したミディアムウルフレイヤー。細かなハイライトを施すことで、気になる白髪をおしゃれにカバー。トップは内側へ、ベースは外側へとワンカールさせることで、上品かつ華やかな立体感が生まれました。ほど良い長さがあるため、その日の気分でさまざまなアレンジを楽しめそうです。

くすみベージュで柔らかく魅せるネオウルフ

ほんのりとくすんだベージュの髪色が、柔らかさを引き立ててくれる軽やかなネオウルフです。トップでキレイなひし形シルエットを作りつつ、ベースの髪を軽めに削いで外ハネにすることで、ラフな質感を引き出しています。カジュアルさと上品さを兼ね備えているため、こなれた雰囲気に寄せたい人にフィットしそうです。

メリハリが効いたプチウルフミディ

トップの髪をグッと内側へ入れてまとまりをよくした、メリハリのあるプチウルフミディ。ベース部分は首元でしっかりとくびれさせてから、面を揃えて外ハネに整えることで、美しい艶感を引き出しています。髪に動きをつけても上品さを損なわないため、朝のスタイリングも気負わずできそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@katayu1204様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。