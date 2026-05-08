女優の有村架純（３３）、石田ひかり（５３）、姫野花春（かしゅん、１６）が映画「さとこはいつも」（沖田修一監督、９月１８日公開）にトリプル主演することが７日、分かった。

ユニークでキュートな人間模様を描くことに定評のある沖田監督のオリジナル脚本。３人の「さとこ」が自分の歩んできた道を小説として書き始め、他人だったはずの３人の人生が交差していく。

有村が６年に及ぶ不倫に悩み、仕事も迷走している３５歳の西田沙都子、石田が子育てが一段落して自分時間に目覚めた５５歳の飯島里子、姫野が初恋にときめく中学３年生、１５歳の中井聡子を演じる。

映画配給会社に勤務する沙都子役の有村は「沖田監督作品の一員になれたことが夢のようで、沙都子を演じた時間は、私にとって心の癒やしとなりました。何ができるかを考える時間が本当に幸せでした」と感慨深げ。「クスッと笑える３人のさとこさんに、ぜひ会いに来てください」とメッセージを送った。

石田は以前から沖田監督作品の大ファンで、念願のオファーに「とってもうれしかったです」と大喜び。「どこまでもフレッシュでかわいく、まぶしいほど伸び伸びしている姫野花春ちゃんと、本当に素敵なお姉さんになった有村架純ちゃんと一緒に、３人で『さとこ』を演じたことは、うれしくそして貴重な経験でした」と振り返った。

姫野は演技経験がほぼゼロながら、約３００人が参加したオーディションで聡子役を射止めたニューヒロイン。合格を知らされ「人生で一番、高く跳びはねました」。堂々の映画デビューに「映画館でクスッと笑いながら、思いっきり楽しんでいただきたいです」と声を弾ませた。

世代も境遇も違う３人の「さとこ」。三者三様の人生に決着をつける。

〇…今作は「南極料理人」（０９年）、「横道世之介」（１３年）などで知られる沖田監督が、中学時代に初めて小説を書き始めたが、未完成に終わった経験をモチーフにした物語。「生まれなかった物語に焦点をあてて、言葉にまつわる映画を作ってみたいと思いました」と説明。３人の「さとこ」には「チャーミングで、何度も見返したくなるほど素敵なシーンばかり」と胸を張った。