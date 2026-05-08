巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭ Ｇ ＴＯＷＮ」。第６回は今季中の支配下昇格、１軍登板を狙う育成３年目・園田純規投手（２０）にスポットを当てる。ここまで２軍戦では６試合に登板（５先発）して２勝３敗、防御率２・９２。石井琢朗２軍監督（５５）は「ここ（２軍）からはい出して、突き抜けてもらいたい」と期待し、厳しい目で背番号０１９を見守る。（取材・構成＝加藤 翔平）

園田は笑顔で仲間とハイタッチを交わした。５日のファームリーグ・ハヤテ戦（ちゅ〜る）に先発。１１安打を浴びながらも９回１１３球を投げきり、今季２勝目を完封で飾った。昨季は５月の２軍戦初登板から無傷の８連勝も、完投は１試合。自ら課題に掲げたのはスタミナ面だった。

園田「やっぱりマウンドに上がったら『完投したい』という気持ちがある。試合終盤は体もきつくなって張ってくるし、メンタル面の継続も難しい。練習の中で試合を想定したり、バテない体を作るトレーニングをすることも大事だけれど、試合の中でしか鍛えられないことがある」

先月２１日の同・西武戦（Ｇタウン）ではプロ入り最多の１３１球で完投したが、６失点で敗戦投手に。投球数が１００球を超えた８回以降に、２本塁打を含む４安打を浴びて４失点を喫した。石井２軍監督は右腕の成長のため、意図的に交代させなかったという。

石井２軍監督（以下、石井）「やっぱり課題はスタミナ面。１軍のために調整するピッチャーなら、７回のピンチ（２死満塁）を抑えた時点で間違いなく代えているけれど、園田自身がここを突き破らないと支配下をつかめない。無難に７回で代えて勝ち星を挙げたところで、彼の成長にはつながらない。もちろんチームとして勝ちには行くんだけど、２軍だからこそできることもあるから」

石井２軍監督は現役時代、通算２４３２安打をマークしたが、８８年オフの大洋入団時は投手。８９年には高卒新人で初先発初勝利を挙げるなど、１軍通算２８登板の経験を持つ。投手の大変さを理解しているからこそ、厳しい目で見守る。

石井「１軍での登板は緊張感や疲労感が全然違う。一球一球にこれでもかというくらい神経を使うから。だからこそ今のうちにいろいろな経験を積ませて、ここからはい出して突き抜けてほしい」

園田も指揮官の意図を理解して試合に臨んでいる。

園田「ステップアップするためにはペース配分するよりも１回をどう抑えるか。その積み重ねが結果的に長いイニングになって成長につながる。いろいろと経験させてもらって、本当に感謝している」

２ケタの背番号を背負い、目指すは光り輝く１軍のマウンド。指揮官の思いに応えるべく成長を続ける。

◆園田 純規（そのだ・あつき）２００５年７月７日、福岡県生まれ。２０歳。福岡工大城東では１年秋からベンチ入りも甲子園出場なし。２３年育成ドラフト５位で巨人入団。昨季は２軍で１４登板、８勝０敗、防御率１．４２。趣味は釣り。背番号０１９。１８４センチ、８０キロ。右投右打。