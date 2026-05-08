６日まで美浦に滞在していましたが、栗東に戻ってきました。日本ダービーでコンビを組むアスクエジンバラが栗東に戻ってきたからです。７日朝には早速、感触を確かめましたが、すごく落ち着きがあったのが頼もしいですね。これなら仕上げやすそうです。皐月賞を上回る状態へ持っていき、大目標の日本ダービーへ―。一緒に、全力で立ち向かっていくだけです。

今週は土曜に東京、日曜に京都で騎乗します。東京のエプソムＣはレガーロデルシエロ。前走は外、外を回りながらも、しぶとく差を詰めました。距離延長は問題ないですし、東京も合いそう。人気はなさそうですが、一発あっていいと思っています。前走がいい内容の２着だったチャンネルトンネル（分倍河原Ｓ）も当然、チャンスだと思います。

日曜の京都では平城京Ｓでテーオーグランビルに騎乗。以前に芝で乗った時は行き脚がつきづらかったのですが、ここ数戦を見ると、ダートが合っているんでしょうね。（前走で乗った息子の）望来からも『力がある馬』と聞きましたし、平坦の京都で一気に押し切りたいですね。（ＪＲＡ騎手）