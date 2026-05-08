唐沢寿明＆芦田愛菜、20年逃げ続けた“指名手配犯”の謎に挑む Travis Japan・七五三掛龍也がVTR出演
俳優の唐沢寿明と芦田愛菜が、きょう8日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（後7：00〜後7：56）に出演する。
【番組カット】サプライズ登場！VTR出演する七五三掛龍也
同番組では、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也（嵐）と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。
今回も世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題する。地元の少年少女が、大平原に奇妙な人文字を制作。賞賛された驚きの理由に迫る。男性が登山中に谷底へ滑落。携帯電話はなし、所持品はナイフだけで、登山客も通らず、満身創痍（そうい）で助けを呼べない状況から、奇跡の生還を遂げた。どうやって助けを呼んだのかに迫る。
そして、世界を震撼させた伝説の美人逃亡犯の事件についても。中国で整形手術を繰り返し、20年以上逃亡し続けた“中国版・福田和子”とは。1992年、18歳の若さで小学校教師となった女は、明るい性格で同僚や生徒から慕われていた。しかし、2年後、そんな彼女の人生を狂わせるある男と出会う。生粋の悪だった男に引きずりこまれるように、女も道を踏み外していく。
ホステスとして働きだした女は、客を狙った美人局で男とともに大金を荒稼ぎ。次第にエスカレートし、ついには命を奪う凶悪事件へ。犯行を繰り返す2人はやがて指名手配犯となるが、先に男が逮捕されたのを機に、女は国中を逃亡。名前を捨て、顔を捨て、家族すら捨て、20年以上におよぶ逃亡劇が始まった。女はどんな方法で誰にも気づかれず、警察の捜査から逃れたのか。そして、整形で別人になった女を見つけ出した驚きの方法が明らかになる。謎に包まれた逃亡生活について、芦田が「逆に堂々としていたとか？」と真相を解き明かす。
予測不能な展開に、二宮も「やばい！何が起きた？」とハラハラ。さらに、実際の映像を目にした出演者たちも「ものすごいことになってるな」（唐沢）、「すごい映像」（ノブ）と衝撃を受ける。
そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演する。七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろくがVTRのどこかに登場。考察の参考になるヒントを出す。
【番組カット】サプライズ登場！VTR出演する七五三掛龍也
同番組では、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也（嵐）と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。
今回も世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題する。地元の少年少女が、大平原に奇妙な人文字を制作。賞賛された驚きの理由に迫る。男性が登山中に谷底へ滑落。携帯電話はなし、所持品はナイフだけで、登山客も通らず、満身創痍（そうい）で助けを呼べない状況から、奇跡の生還を遂げた。どうやって助けを呼んだのかに迫る。
ホステスとして働きだした女は、客を狙った美人局で男とともに大金を荒稼ぎ。次第にエスカレートし、ついには命を奪う凶悪事件へ。犯行を繰り返す2人はやがて指名手配犯となるが、先に男が逮捕されたのを機に、女は国中を逃亡。名前を捨て、顔を捨て、家族すら捨て、20年以上におよぶ逃亡劇が始まった。女はどんな方法で誰にも気づかれず、警察の捜査から逃れたのか。そして、整形で別人になった女を見つけ出した驚きの方法が明らかになる。謎に包まれた逃亡生活について、芦田が「逆に堂々としていたとか？」と真相を解き明かす。
予測不能な展開に、二宮も「やばい！何が起きた？」とハラハラ。さらに、実際の映像を目にした出演者たちも「ものすごいことになってるな」（唐沢）、「すごい映像」（ノブ）と衝撃を受ける。
そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演する。七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろくがVTRのどこかに登場。考察の参考になるヒントを出す。