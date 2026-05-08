『金曜ロードショー』“40年ぶり続編”で話題 スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮『グーニーズ』放送【今後のラインナップ掲載】
6月5日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後10：59）では、1980年代を代表する名作アドベンチャー『グーニーズ』（1985）を放送する。スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務め、昨年には40年ぶりの続編製作が発表されるなど再注目を浴びる本作が地上波によみがえる。
【場面カット】大冒険！危ない橋を渡る少年ら
本作は、固い絆で結ばれた少年少女たちが、強欲な宅地開発業者から自分たちの家を守るために大奮闘するアドベンチャー。ミステリアスな宝の地図を発見した彼らは、気がつけば凶悪な逃亡犯フラテリ一家に追われながら、曲がりくねったトンネルや罠だらけの地底空間で、大冒険を繰り広げる。はたして伝説の海賊“片目のウィリー”が隠した秘宝は見つかるのか。
監督を務めたのは、『オーメン』（1976）や『リーサル・ウェポン』シリーズで知られるリチャード・ドナー。脚本は、後に監督として『ホーム・アローン』シリーズや『ミセス・ダウト』（1993）など大ヒットを送り出したクリス・コロンバスが務めた。
キャストには、いまやトップ俳優として名を連ねる豪華俳優陣が集結。主人公・マイキー役を務めるのは、後に『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズに出演するショーン・アスティン。その兄・ブランド役には、後に『アベンジャーズ』シリーズ最強のヴィラン“サノス”を演じるジョシュ・ブローリンが起用されるなど、豪華俳優陣の若き頃が映し出されている。さらに吹き替えには、野沢雅子らレジェンド声優陣が参加。神バージョンともいわれるTBS版で届ける。
【今後の放送ラインナップ】
今夜『魔女の宅急便』※ノーカット
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
29日『ピーター・パン』・『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』・『ラプンツェルのウェディング』※本編ノーカット
6月5日『グーニーズ』
【場面カット】大冒険！危ない橋を渡る少年ら
本作は、固い絆で結ばれた少年少女たちが、強欲な宅地開発業者から自分たちの家を守るために大奮闘するアドベンチャー。ミステリアスな宝の地図を発見した彼らは、気がつけば凶悪な逃亡犯フラテリ一家に追われながら、曲がりくねったトンネルや罠だらけの地底空間で、大冒険を繰り広げる。はたして伝説の海賊“片目のウィリー”が隠した秘宝は見つかるのか。
キャストには、いまやトップ俳優として名を連ねる豪華俳優陣が集結。主人公・マイキー役を務めるのは、後に『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズに出演するショーン・アスティン。その兄・ブランド役には、後に『アベンジャーズ』シリーズ最強のヴィラン“サノス”を演じるジョシュ・ブローリンが起用されるなど、豪華俳優陣の若き頃が映し出されている。さらに吹き替えには、野沢雅子らレジェンド声優陣が参加。神バージョンともいわれるTBS版で届ける。
【今後の放送ラインナップ】
今夜『魔女の宅急便』※ノーカット
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
29日『ピーター・パン』・『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』・『ラプンツェルのウェディング』※本編ノーカット
6月5日『グーニーズ』