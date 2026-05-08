アメリカのトランプ政権が一時、休止したホルムズ海峡での船舶通過の支援について、今週中にも再開することを検討していると報道されました。

アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル」は7日、トランプ政権が一時、休止したホルムズ海峡での船舶通過の支援について、再開を検討していると伝えました。国防総省の当局者が早ければ今週中にも再開できるとの見通しを示しているとしています。

アメリカ軍は4日から、ホルムズ海峡で船舶通過を支援する「プロジェクト・フリーダム」を開始しましたが、トランプ大統領が翌日の5日に一時停止を表明。

その際、トランプ氏は「イランとの交渉で進展があった」ことを理由にあげていましたが、記事は、サウジアラビアとクウェートがアメリカから事前の通知がなかったことに強く反発し、アメリカ軍に対して、空軍基地の使用や領空の通過を禁止したことが一時停止の原因だったと伝えています。

両国は、アメリカによる船舶の通過支援によりイランとの衝突が起こり、自国に被害が及ぶことを懸念したものとみられます。

記事によりますと、両国の反発を受けて、トランプ大統領がサウジアラビアのムハンマド皇太子と電話で会談。その後、サウジとクウェートがアメリカ軍に対して、基地の使用や領空の通過を許可しました。

これにより、アメリカが再び船舶の通過支援を行える環境が整ったとしています。