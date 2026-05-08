“回転寿司に取り憑かれた”溝端淳平、霜降り明星・せいやと勝負 “芸能界回転寿司王”の座をかける
俳優の溝端淳平が、きょう8日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（後7：56〜後8：54）にVTR出演し、せいや（霜降り明星）とともに『芸能界！真の回転寿司王決定戦』に挑む。
【番組カット】スタジオに回転寿司!?勝負を見守る与田祐希ら
週4回以上という驚異のペースでさまざまな回転寿司店に通う“回転寿司の求道者”溝端に挑戦状を叩きつけたのは、せいや。マグロの養殖も行う水産学科の名門・近畿大学に通い、回転寿司店の原価率や生産性に関する論文まで書いたという筋金入りの回転寿司マニアである。
今回は溝端、せいやのどちらが“真の芸能界・回転寿司王”にふさわしいかを決める頂上決戦となる。互いの“ホーム”の回転寿司店に行き、回転寿司愛にあふれたメニューを注文できるのはどちらか、真剣勝負する。
各地の名店にまつわる知識対決も。自慢の逸品を選ぶ溝端に「有線ケーブルか何かつないで味覚を共有したい！」とせいやも大興奮。各店の店員も判定に悩むほどの接戦を制し、“芸能界回転寿司王”となるのはどちらなのか。
スタジオゲストは俳優の要潤、元乃木坂46の与田祐希、矢作兼（おぎやはぎ）。スタジオには回転寿司レーンが登場し、溝端＆せいやから出題される「回転寿司マウントクイズ」に正解すると高級すしを食べられる。
【番組カット】スタジオに回転寿司!?勝負を見守る与田祐希ら
週4回以上という驚異のペースでさまざまな回転寿司店に通う“回転寿司の求道者”溝端に挑戦状を叩きつけたのは、せいや。マグロの養殖も行う水産学科の名門・近畿大学に通い、回転寿司店の原価率や生産性に関する論文まで書いたという筋金入りの回転寿司マニアである。
各地の名店にまつわる知識対決も。自慢の逸品を選ぶ溝端に「有線ケーブルか何かつないで味覚を共有したい！」とせいやも大興奮。各店の店員も判定に悩むほどの接戦を制し、“芸能界回転寿司王”となるのはどちらなのか。
スタジオゲストは俳優の要潤、元乃木坂46の与田祐希、矢作兼（おぎやはぎ）。スタジオには回転寿司レーンが登場し、溝端＆せいやから出題される「回転寿司マウントクイズ」に正解すると高級すしを食べられる。