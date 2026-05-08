井上中日　大型連休中は4勝4敗の五分　浮上の鍵としていた「投打のキーマン」はどうなった？

細川も状態を上げてきている（C）産経新聞社

ギリギリ踏みとどまったというべきか。



中日は4月28日〜5月6日までの大型連休中3カードを4勝4敗で終了（1試合は雨天中止）。借金「10」は変わらぬままだった。期間中は強さを感じる試合、脆さを感じる試合、それぞれあったが、強いて言うなら6日の阪神戦をモノにしていれば……とは思う。郄橋宏斗も頑張ったが、それ以上に相手先発の郄橋遥人が凄まじい投球をしていた。

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さて、筆者は大型連休前に連戦中のキーマンを挙げていた。投手は松山晋也、野手は細川成也だ。松山は彼が9回にいることの重要性を説き、細川は長打が出ていないことを指摘。これがどう出るかという内容だった。2人の動向を振り返ってみよう。

実は、松山は3カードで1試合しか登板していなかった。それも最初のカード・4月28日に行われたDeNA戦の初戦だ。この日は3点リードの9回にマウンドに上がり、無失点リリーフ。今季5セーブ目を挙げている。2つの死球と安打で満塁のピンチを作ったが、抑え投手はリードを保てばOKだ。

期間中は先発陣が試合を作っていた。5回未満で降板した投手はゼロ。5回に降りたのも5月1日の柳裕也のみで、勝った4試合は全て先発投手がQS（6回自責点3以下）を達成している。

特に金丸夢斗は2戦2勝で、ともに7回まで投げ切るHQS（7回自責点2以下）の快投。大卒2年目左腕が安定感を示している。さらに、ドラフト1位右腕・中西聖輝も4日の阪神戦でプロ初勝利。7回3失点9奪三枝の力投を見せ、引き続きローテの一員に加わりそうだ。