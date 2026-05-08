井上中日 大型連休中は4勝4敗の五分 浮上の鍵としていた「投打のキーマン」はどうなった？
細川も状態を上げてきている（C）産経新聞社
ギリギリ踏みとどまったというべきか。
中日は4月28日〜5月6日までの大型連休中3カードを4勝4敗で終了（1試合は雨天中止）。借金「10」は変わらぬままだった。期間中は強さを感じる試合、脆さを感じる試合、それぞれあったが、強いて言うなら6日の阪神戦をモノにしていれば……とは思う。郄橋宏斗も頑張ったが、それ以上に相手先発の郄橋遥人が凄まじい投球をしていた。
【動画】これぞ主砲の働き！細川が阪神戦で放った豪快なアーチシーン
さて、筆者は大型連休前に連戦中のキーマンを挙げていた。投手は松山晋也、野手は細川成也だ。松山は彼が9回にいることの重要性を説き、細川は長打が出ていないことを指摘。これがどう出るかという内容だった。2人の動向を振り返ってみよう。
実は、松山は3カードで1試合しか登板していなかった。それも最初のカード・4月28日に行われたDeNA戦の初戦だ。この日は3点リードの9回にマウンドに上がり、無失点リリーフ。今季5セーブ目を挙げている。2つの死球と安打で満塁のピンチを作ったが、抑え投手はリードを保てばOKだ。
期間中は先発陣が試合を作っていた。5回未満で降板した投手はゼロ。5回に降りたのも5月1日の柳裕也のみで、勝った4試合は全て先発投手がQS（6回自責点3以下）を達成している。
特に金丸夢斗は2戦2勝で、ともに7回まで投げ切るHQS（7回自責点2以下）の快投。大卒2年目左腕が安定感を示している。さらに、ドラフト1位右腕・中西聖輝も4日の阪神戦でプロ初勝利。7回3失点9奪三枝の力投を見せ、引き続きローテの一員に加わりそうだ。
他方、細川は期間中の打率.346（26打数9安打）、2本塁打6打点と主軸の働きを披露。DeNA戦の初戦に久々の長打が飛び出し、3戦目には約3週間ぶりの一発も放った。続く広島戦でも勝利を決定づける適時二塁打。5月4日に行われた阪神戦の初戦では右中間へ特大の逆転3ランをマーク。印象的な活躍が多く見られた。
5日と6日の試合では無安打に終わっているが、しっかり長打が出てきたのは良い傾向。元来スロースターターゆえ、今の時点で打率.306、4本塁打、15打点を残しているのは十分だ。今後の打棒爆発に期待したい。
チームは8日から再び本拠地・バンテリンドームナゴヤに巨人を迎える。上位チームから一つでも多くの白星を挙げ、高みを目指してもらおう。
[文：尾張はじめ]