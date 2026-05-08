巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２９）が７日、中日キラーとして復活を期した。８日からの敵地３連戦では柳、大野らエースとの対戦が見込まれる。この日名古屋入りした助っ人は「厳しい戦いには当然なるとは思うんですけど、誰がマウンドに上がろうとも、その日その日で全力を尽くすのが自分たちの役割だと思っています。今回の中日との３連戦もそういう気持ちで臨みたい」と力強く語った。

今季はここまで打率２割７分８厘、５本塁打、１１打点だが中日戦では５試合で打率４割５分５厘。通算でも柳に対して同３割、大野に対して同５割２分９厘と相性は抜群だ。今月に入って調子を落としていたが、６日のヤクルト戦（東京Ｄ）で４月３０日の広島戦（東京Ｄ）以来、２２打席ぶりの安打をマークした。「手を出すべきではないボールに手を出したり、打席で焦ってしまったりして状態がなかなか上がらない日々が続いてた。１本出てまた状態も上向きになってきた」と手応えを感じている。

３日に２９歳の誕生日を迎えた。「個人的な成績ももちろんそうですが、チームとしても優勝したい。自分にとってもチームにとってもいい１年にしたい」とキャビー。打って目の前の１勝を取りに行く。（臼井 恭香）