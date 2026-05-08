ダウ平均は反落 ペルシャ湾で爆発音 イラン情勢が依然不透明＝米国株概況
NY株式7日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均 49596.97（-313.62 -0.63%）
S＆P500 7337.11（-28.01 -0.38%）
ナスダック 25806.20（-32.74 -0.13%）
CME日経平均先物 62390（大証終比：-740 -1.19%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。このところの上げが一服した。米国とイランが戦闘終結に向けた合意に近づいているとの期待を背景に米株式市場は最高値更新が続いている。しかし、本日はその勢いが一服。ただ、下押す動きまではなく堅調な流れは続いている。
イラン政府がホルムズ海峡を通過する船舶に新たな規則を導入と伝わったことも雰囲気を悪化させた。イランはなお米提案に回答せず、ペルシャ湾で爆発音の報道もあり緊張が高まっていた。情勢が依然として不透明な状況に変化はない。
前日の米株式市場はＳ＆Ｐ５００とナスダックが最高値を更新。ダウ平均も６００ドル超上昇していた。中東情勢の緩和期待に加えて、堅調な決算シーズンも株式市場を支えている。
一部からは「これは長期的な強気相場だ」との声も出ており、「バブルではないのか、上昇し過ぎではないか」という議論が１年以上続いているが、それが逆にバリュエーション上昇を抑制してきた。実際、株価上昇は主に企業業績に沿った動きだ」と述べている。
一方「ホルムズ海峡が近く再開された場合でも、足元の株高を踏まえると上昇余地は限定的に見える」との慎重な見方も出ている。「３月安値からの上昇は、他セクターを置き去りにする形で進んだＩＴ・ハイテク株のブームが背景にある」と分析。
現在の株高は一部の銘柄による上昇で、次の上昇局面を持続させるには、ＩＴ・ハイテク株以外へのローテーションが必要になるとの声も出ている。
アーム＜ARM＞が決算を受け下落。ＡＩインフラ需要の取り込みを背景に予想を上回る売上見通しを示したが、主力のスマホ市場の鈍化が重要な収入源を圧迫しているとの指摘も出ていた。
スナップチャットを運営するスナップ＜SNAP＞が決算を受け下落。主力の広告事業が中東紛争による影響を受けていると言及したことが嫌気された。
不動産情報のジロー＜ZG＞が決算を受け下落。予想を下回る第２四半期のガイダンスを嫌気。訴訟関連費用や広告費用が引き続き逆風。
エッジクラウドのファストリー＜FSLY＞が決算を受け大幅安。通期見通しを上方修正したものの、同社株は２月安値から約３００％上昇しており、それを正当化するほどの強さはないと受け止められた模様。
ＳａａＳプラットフォームを手掛けるデータドッグ＜DDOG＞が決算を受け大幅高。通期の見通しを上方修正した。同社は通常、非常に保守的なガイダンスを出すことを考慮すると、今回の見通し引き上げはかなり強いシグナルだとの指摘も。
ボーイング＜BA＞が上昇。同社のオートバーグＣＥＯが来週のトランプ大統領の訪中に同行すると報じられたことが材料視されている。
ペット用の医薬品を手掛けるゾエティス＜ZTS＞が決算を受け大幅安。通期の１株利益、売上高とも下方修正した。ペットオーナーの価格感応度の上昇により動物病院来院数が減少したことや、高価格帯の革新的製品需要が鈍化したことを要因に挙げている。
家電メーカーのワールプール＜WHR＞が決算を受け大幅安。通期の１株利益見通しを従来予想の半分以下に下方修正した。イラン情勢による消費需要の悪化を理由に挙げている。
ダウ平均 49596.97（-313.62 -0.63%）
S＆P500 7337.11（-28.01 -0.38%）
ナスダック 25806.20（-32.74 -0.13%）
CME日経平均先物 62390（大証終比：-740 -1.19%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。このところの上げが一服した。米国とイランが戦闘終結に向けた合意に近づいているとの期待を背景に米株式市場は最高値更新が続いている。しかし、本日はその勢いが一服。ただ、下押す動きまではなく堅調な流れは続いている。
イラン政府がホルムズ海峡を通過する船舶に新たな規則を導入と伝わったことも雰囲気を悪化させた。イランはなお米提案に回答せず、ペルシャ湾で爆発音の報道もあり緊張が高まっていた。情勢が依然として不透明な状況に変化はない。
前日の米株式市場はＳ＆Ｐ５００とナスダックが最高値を更新。ダウ平均も６００ドル超上昇していた。中東情勢の緩和期待に加えて、堅調な決算シーズンも株式市場を支えている。
一部からは「これは長期的な強気相場だ」との声も出ており、「バブルではないのか、上昇し過ぎではないか」という議論が１年以上続いているが、それが逆にバリュエーション上昇を抑制してきた。実際、株価上昇は主に企業業績に沿った動きだ」と述べている。
一方「ホルムズ海峡が近く再開された場合でも、足元の株高を踏まえると上昇余地は限定的に見える」との慎重な見方も出ている。「３月安値からの上昇は、他セクターを置き去りにする形で進んだＩＴ・ハイテク株のブームが背景にある」と分析。
現在の株高は一部の銘柄による上昇で、次の上昇局面を持続させるには、ＩＴ・ハイテク株以外へのローテーションが必要になるとの声も出ている。
アーム＜ARM＞が決算を受け下落。ＡＩインフラ需要の取り込みを背景に予想を上回る売上見通しを示したが、主力のスマホ市場の鈍化が重要な収入源を圧迫しているとの指摘も出ていた。
スナップチャットを運営するスナップ＜SNAP＞が決算を受け下落。主力の広告事業が中東紛争による影響を受けていると言及したことが嫌気された。
不動産情報のジロー＜ZG＞が決算を受け下落。予想を下回る第２四半期のガイダンスを嫌気。訴訟関連費用や広告費用が引き続き逆風。
エッジクラウドのファストリー＜FSLY＞が決算を受け大幅安。通期見通しを上方修正したものの、同社株は２月安値から約３００％上昇しており、それを正当化するほどの強さはないと受け止められた模様。
ＳａａＳプラットフォームを手掛けるデータドッグ＜DDOG＞が決算を受け大幅高。通期の見通しを上方修正した。同社は通常、非常に保守的なガイダンスを出すことを考慮すると、今回の見通し引き上げはかなり強いシグナルだとの指摘も。
ボーイング＜BA＞が上昇。同社のオートバーグＣＥＯが来週のトランプ大統領の訪中に同行すると報じられたことが材料視されている。
ペット用の医薬品を手掛けるゾエティス＜ZTS＞が決算を受け大幅安。通期の１株利益、売上高とも下方修正した。ペットオーナーの価格感応度の上昇により動物病院来院数が減少したことや、高価格帯の革新的製品需要が鈍化したことを要因に挙げている。
家電メーカーのワールプール＜WHR＞が決算を受け大幅安。通期の１株利益見通しを従来予想の半分以下に下方修正した。イラン情勢による消費需要の悪化を理由に挙げている。