米１０年債利回り上昇 原油相場が上昇に転じる ペルシャ湾で爆発音の報道もあり緊張高まる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 原油相場が上昇に転じる ペルシャ湾で爆発音の報道もあり緊張高まる＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25）

米2年債 3.903（+0.038）

米10年債 4.379（+0.030）

米30年債 4.958（+0.022）

期待インフレ率 2.462（+0.032）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。ＮＹ時間に入って原油相場が上昇に転じており、利回りも上昇。イラン政府がホルムズ海峡を通過する船舶に新たな規則を導入と伝わったことも雰囲気を悪化させた。イランはなお米提案に回答せず、ペルシャ湾で爆発音の報道もあり緊張が高まっていた。情勢が依然として不透明な状況に変化はない。



２－１０年債の利回り格差は+４７（前営業日：+４８）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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