3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」は7日、出走馬が確定した。チャーチルダウンズC3着から参戦するバルセシートは同じ松下厩舎で19年阪神JFを制し、翌年NHKマイルC2着レシステンシアの半弟。姉と同じく金浜裕之厩務員（61）が担当スタッフを務め、昨秋のデビューから経験を積んで力をつけた。6年前に姉が涙をのんだ舞台でG1獲りを期す。枠順は8日に決定する。

馬への愛、競馬への情熱にあふれている。バルセシートを担当する金浜厩務員はトレセン入りしてキャリア43年の大ベテランだ。幼い頃、父に連れられて地元の函館競馬場に通った日々。「勝負服やメンコの華やかさに魅せられ、ジョッキーに憧れた」と胸を躍らせた少年時代を懐かしそうに振り返る。自然と馬の道を志した。83年の高校卒業後、競馬学校に入学。トレセンに縁のある同期がたくさんいて、気後れしそうになるところだが、それよりも大好きな馬に携われる喜びの方が大きかった。「馬が大好きで、この世界に飛び込んだからね。競馬学校に入れて本当にうれしかった」としみじみ。夢が現実へ。馬一筋で、ひたむきに馬づくりに励んでいる。

かつて担当したレシステンシアは19年秋のデビューから新馬、ファンタジーS、阪神JFと3連勝で2歳女王に輝いた。翌年はチューリップ賞3着で始動し、桜花賞2着をステップにNHKマイルCへ。1番人気に支持された。出脚を利かせて先手を奪い、逃げ切り狙いで直線に向いたが2番手に付けたラウダシオンに捉えられ、1馬身半差2着。もちろん、悔しさはあったが胸を張れるG1銀メダルだった。「レース前になると絶食して体を減らすところがあった。稽古はやれば動く馬だったから追い切りで時計が出すぎないように加減しながら調整。その中でよく頑張ったし、完成度が高かった」と称える。21年阪急杯、セントウルSと古馬になってからも重賞2勝。惜しくも敗れたとはいえ同年高松宮記念、スプリンターズS、香港スプリントの2着も光った。

23年2月のサウジアラビア遠征（1351ターフスプリント5着）を最後にレシステンシアが引退、繁殖入り。縁あって弟バルセシートの担当を任されることになった。490キロでデビューした姉と比べるとデビュー5戦、460キロ台の弟はひと回り小さいが「しっかりカイバを食べてくれる」との点が姉との違い。前走チャーチルダウンズCは上がり3Fメンバー最速33秒5の末脚を繰り出し、3着で優先出走権を得た。コースが東京に替わり、長距離輸送も左回りも初めて。手探りの部分はあるが「最後はいい脚を使えるし、輸送も心配ないタイプだから」と期待を寄せる。

自身初の重賞Vは境直厩舎時代、ローリエアンドレで93年ウインターSをものにした。「前の年に北海道で条件戦を連勝し、その後も堅実に走ってくれた」。梅内厩舎で担当したマヤノベンケイも思い出に残る存在だ。07年秋に未勝利から3連勝でオープン（さざんかS）を制し、年明けのシンザン記念3着。「祐一君（福永師）が乗ってくれてね。あの頃が懐かしい」と笑みを浮かべた。65歳の定年まで一日一日、かみしめながら馬との時間を過ごしている。「最初は一つ勝つだけでも大変だったけど重賞を勝つ経験もさせてもらって感謝しています。いつもそうだけどファンの皆さんに奇麗で格好良く走るところを見ていただけるように心がけて、本番を迎えたい」と初心を忘れることなく週末に備える。姉が2着に入ったG1に弟で臨めるのも何かの縁。6年前の忘れ物を全力で取りにいく。

◇金浜 裕之（かなはま・ひろゆき）1965年（昭40）1月20日生まれ、北海道函館市出身の61歳。函館競馬場で見たメジロムサシ（71年天皇賞・春、宝塚記念V）、メジロティターン（82年天皇賞・秋V）に心を引かれ、馬の道を志す。栗東・境直行厩舎で厩務員のキャリアがスタート。その後、梅内忍厩舎で経験を積み、15年2月末に厩舎解散を迎え、そのタイミングで開業した松下武士厩舎へ。息子の充志（あつし）助手は昆厩舎のスタッフ。

≪追い切り翌日もカイバしっかり≫バルセシートは追い切り翌日の木曜朝、厩舎周りの運動で汗を流した。金浜厩務員は「今朝も変わらず順調。カイバをしっかり食べて、元気いっぱいです」とうなずく。チャーチルダウンズC3着から中4週で参戦。「一戦一戦、格好を付けて、よく頑張ってくれている。とにかく無事にゲートまで送り届けて無事、厩舎に戻ってくれれば。そうでないと将来が見えないからね」と優しいまなざしで愛馬を見つめた。