【競馬人生劇場・平松さとし】今週末、東京競馬場ではNHKマイルCが行われる。16年、これを制したのがメジャーエンブレムだ。

管理したのは田村康仁調教師。前年、同馬で阪神JFを勝利し、開業18年目にして悲願のG1初制覇を果たしていた。メジャーエンブレムの全兄2頭も手がけていた田村師は、初めて同馬を見た時、次のような印象を持ったという。

「全兄2頭はかなりヤンチャだったのに、この馬はおとなしい……」

それでも兄たちの気性を知っていたからこそ、デビュー前の調教には細心の注意を払ったという。

「気性面の難しさが出ないよう、まずは人間の指示に素直に従うことから教育しました」

その成果もあり、メジャーエンブレムはC・ルメール騎手を背にデビューから2連勝。しかし、3戦目のG3アルテミスSでは、序盤に行きたがる面を見せ、最後に差されて2着に敗れた。レース後、田村師はこう語った。

「“掛かったから…”と馬のせいにするのは簡単ですし“もっと抑えてくれれば…”と騎手に責任を求めるのも楽です。でも、トップジョッキーのルメールさんに乗ってもらいながら、指示に従う走りをさせられなかったのは、私の調教が悪かったからです」

だからこそ、阪神JFへ向けては、あらゆる工夫を重ねた。

「次も同じ負け方をしたら“田村は何をしているんだ！？”と言われても仕方ありませんから……」

具体的には、それまで正面からWコースへ入れていた調整を変更。敗戦後は坂路で軽く脚慣らしをした後、向正面からコース入りさせるようにしたという。その方が馬をコントロールしやすいことが分かったからだった。

単に時計だけを追うのではなく、こうした細かな部分まで目を配り、対策を講じたことで、メジャーエンブレムは見事に復活。阪神JFを制し、JRA賞最優秀2歳牝馬に選出された。そして翌16年にはNHKマイルCも制覇したのだった。

ちなみに、NHKマイルCの直前には桜花賞で4着に敗れている。そのため田村師は「NHKマイルCの前は、阪神JFの時以上に気をつけました」と振り返っていた。そこで思い出すのが、田村師がまだ調教助手だった頃に聞いた言葉だ。調教師になる前、こんな話をしていた。

「馬はしゃべれないから、馬に責任を負わせてしまえば楽です。でも、もし馬が言葉を理解できるのなら、悲しむようなことを言ってはいけません。馬のおかげで生活している人間として、それは当然のことだと思います」

メジャーエンブレムでG1を制するのは、その言葉から約20年後のこと。しかし、その頃から抱いていた信念は、何ひとつ変わっていなかったということだ。そして、初のG1制覇から11年がたった今もなお、その信念は変わっていないことだろう。今年送り込むエコロアルバに注目したい。 （フリーライター）