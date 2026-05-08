俳優の相武紗季（４０）が７日、「第１８回ベストマザー賞」の俳優部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席。「素晴らしい賞をいただき、心から光栄に思っています」と喜びを語った。

８歳の長男と５歳の長女を育てる２児の母。受賞の一報には「私のどこがベストマザーで、胸を張ってこの場に立てるのかと不安でいっぱいで」と率直な気持ちを吐露。さらに、長男に報告した際に「『たくさん怒るママでもベストマザーってもらえるのか、確認した方が良いんじゃない？』と言われて」と鋭く指摘されたことを笑顔で明かしていた。

相武が「声をかけてもらったからには胸を張って（授賞式に）立ちたい」と伝え、「『確認して良いって言われたら受賞したら良いんじゃない』とＯＫをもらえたので今日はうかがいました」と場内の笑いを誘った。

また、子どもが俳優の道を希望したらという問いには「全力で『やめた方が良いんじゃない』と止めると思います」と苦笑い。それでも「子供たちが自分の足で立って、進みたい道を見つけてくれることが一番の理想」と優しく語っていた。

同賞は０８年から開催され、一般社団法人日本マザーズ協会が主催のイベントや公式サイトで１年間を通して著名人ママへの投票を実施。各部門での受賞者が決定される。