巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が７日、強竜打線を封じると誓った。今季２勝目を懸け、８日の中日戦（バンテリンＤ）に先発する右腕。６回無安打投球だった前回４月３０日の広島戦（東京Ｄ）を踏まえ「プロを相手に安打を許さないのは簡単なことではない。いいところをしっかり繰り越して、よくなかったところをなくせるように」と意気込んだ。

同チームとの対戦は、５回２失点だった３月３１日（バンテリンＤ）の来日初登板、初先発以来２度目。「個々の打者を見るといい打線。長打を打てる人もいる。警戒を怠らないようにしたい」。同じく２度目となる同球場にも苦手意識はなく「いい球場だったから、また行くのが楽しみ」と声を弾ませた。

日本で過ごす初のシーズン。オフも充実した日々を送っている。自宅では自らキッチンに立ち、妻・コートニーさんにパスタなどを振る舞う。「今度の休みに、浅草の合羽橋に行こうと思っているよ。料理で使う包丁を買いたいんだ」。同じく料理をこなすハワードから問屋街・合羽橋の包丁をおすすめされ実際に試してみたところ、その切れ味に思わず一目ぼれ。「（米国で買った）ナイフセットを持っているけど、全部合羽橋で一新するよ！」。気持ちよくオフを迎えるためにも、“快刀乱麻”の投球を披露したい。

この日はＧ球場で最終調整し、午後に名古屋入りした。前回の試合中につった左大腿も含め「体の回復が（これまでで）一番早かった。体調はすごくいい」と状態は万全だ。妻も観戦に訪れるという一日。まずは中日打線をきっちり料理する。（北村 優衣）