「完全３割」を維持し、佐藤輝が初の三冠王へ挑む。本塁打、打点、そして打率でセ・リーグ１位を快走中だ。とりわけ打率・３８５は２位以下を大きく引き離し、独り旅を続けている。左右投手や対戦相手など、あらゆる状況下で３割以上を保ってきた。６年目を迎え脂の乗りきった虎の大砲。安打製造機の顔も併せ持ち、チームを力強くけん引している。

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苦手も知らず、スランプも知らず。破壊力に加え確実性も備えた佐藤輝が、未知の荒野を突き進んでいる。７日現在の打率は・３８５、安打数は４７でともにセ最高。打率は一時４割を超え、安打数は年間２０３に達する勢いだ。

昨季までの佐藤輝にとって、打率４割どころか３割ですら遠い世界だった。過去の最高打率は、２５年の・２７７。本塁打と打点では結果を残してきたものの、打者の勲章である大台にはほど遠かった。

それどころか、シーズン中に「３割打者」だったことすらほとんどなかった。シーズン打率・３００をクリアしていた直近は、２３年の開幕３戦目。４月２日ＤｅＮＡ戦を終えてこの年通算１０打数３安打、ちょうど・３００としたのが最後だ。

シーズン中に打率３割を維持した最長は、２２年のチーム１０試合目である。４月５日ＤｅＮＡ戦を終え、開幕から３９打数１２安打で・３０８とした。ところが翌日６日の同戦で５打数無安打に終わり・２７３まで下げると、二度と３割台に戻せなかった。

佐藤輝がシーズン中の打率を３割以上としていたのは、この２年だけ。試合のなかった日を除くと、過去５年間で「３割打者」と名乗っていたのはわずか８日間しかなかった。

苦戦する分野がないことが、今季最大の強みである。月別、対戦相手別、デー・ナイター別、球場別、左右投手別と、すべての状況で３割をクリア。死角はどこにも見当たらない。

戦った３３試合を３等分し、１１試合ずつの成績を見ても、いずれの時期でも３割以上をマークしている。まさに「完全３割」といえる。新人だった２１年には５９打席ノーヒットを続け、野手のＮＰＢワースト記録を更新。５年前の粗削りな大砲は、最強の打者へと変貌しつつある。

阪神では史上最強助っ人バースが、８５、８６年に三冠王となった。４０年の時を経て、チーム日本人初の快挙は成るか。異次元の覚醒を果たし、軽快に安打を連ねる佐藤輝に、大きな期待が膨らんでいく。（デイリースポーツ・高野 勲）