Áú¹ß¤êÁÆÉÊ¡Ö£Ò¡½£±¤è¤ê¼Á°¤¤¡×´§ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤â¡Ä¥Ò¥ó¥·¥å¥¯Çã¤ï¤Ê¤¤¥ï¥±
¡¡Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡¢´§ÈÖÁÈ¡Ö°ìÌÐÁÆÉÊ¤ÎÄ¶¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤âà×ÖÅÙ¤Ê¤·á¤À¡£
¡¡£´·î£²£µÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤ÈÁÆÉÊ¤¬¡ÖÂæËÜÌµ¤·¡×¡Ö×ÖÅÙ¤Ê¤·¡×¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ÎÀåË¯¤Ï»þ¤ËÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤âÉ½Î¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ°¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÎÇ§»ö¹à¤òÂ¨ºÂ¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤³¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢£Ò¡½£±¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤è¤ê¼Á°¤¤¡Á¡Ù¤È¥Þ¥¤¥¯¤ÇÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¢¥á¤È¥à¥Á¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬ÁÆÉÊÎ®¤À¡£
¡¡¹µ¼¼¤ÇÁÆÉÊ¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥¨¥¢¥³¥óÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ä¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î±é½Ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ¾ÀÜÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ëà¥Ï¥Þ¤ëá¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ø¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Ç¤ÏÁÆÉÊ¤ÎÆÇÀå¤¬¤µ¤¯Îö¡£¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÆù¤¬Çö¤¹¤®¤ëÌäÂê¤Ç¡ÖÄã½êÆÀ¼Ô¤É¤â¤ÏÊ¸¶ç¸À¤¦¤Ê¤ä¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤ÁÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£º£¸å¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£