【経済指標】

＊米非農業部門労働生産性（第1四半期・速報値） 21:30

結果 0.8％

予想 0.6％ 前回 1.8％（前期比年率）



＊単位労働コスト(第1四半期・速報値）

結果 2.3％

予想 2.5％ 前回 4.4％（前期比年率）



＊米新規失業保険申請件数（5月2日週）21:30

結果 20.0万人

予想 20.5万人 前回 19.0万人（18.9万人から修正）



＊米建設支出（3月）23:00

結果 0.6％

予想 0.2％ 前回 -0.2％（前月比）



【発言・ニュース】

＊コリンズ・ボストン連銀総裁

・前回ＦＯＭＣの明文に異議を唱えたメンバーの意見に同調。

・金利据え置きの決定を強く支持。

・声明は利下げを思わせる文言と密接にならないよう調整が望ましかった。

・今後の金利の道筋についてより中立姿勢を支持。



＊ハマック・クリーブランド連銀総裁

・声明の「次の政策変更は利下げになる可能性が高い」と読み取れる表現は自身の見通しとは不一致。

・利下げを想起させる文言は誤解を招く。

・反対票を投じた。

・自身の基本シナリオはかなり長期間据え置き。

・経済見通しや今後の政策経路は依然不透明。

・イランとの紛争が長期化するかが重要。



＊イラン政府が船舶に新たな規則

イラン政府がホルムズ海峡を通過する船舶に新たな規則を導入。通過するすべての船舶が申請書を記入する必要がある。船会社に提示された同文書は４０項目以上の質問で構成され、「船舶の通過申請を処理するためには完全かつ正確な情報が不可欠」との注意書きがあり、「追加の指示は電子メールで通知される」と記されている。また「誤った、または不完全な情報が提出された場合、その責任は申請者が単独で負い、結果として生じる影響も同様に負担することになる」としているという。

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