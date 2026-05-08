巨人の戸郷翔征投手（２６）が中７日で１２日の広島戦（岐阜）、則本昂大投手（３５）が中１４日で１３日の広島戦（福井）に先発することが７日、分かった。５日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発で５回無失点で勝利した赤星は再びリリーフを託される。シーズン終盤を見据えた「ゆとりローテ」で浮上を目指す。

昨年は勝負の夏場以降に先発陣が不調となり苦戦。その反省から今年は無理のない運用を掲げている。則本は４月２９日にリフレッシュのため登録抹消。移籍後初勝利へ、１軍に同行しながら調整を続けている。

村田バッテリーチーフコーチは「長いシーズンを戦う上でのチームとしての方針」と説明。井上は４日に、竹丸もこの日、間隔を空けるため登録抹消となった。そんな中で戸郷は今季初登板で５回５失点で敗れた４日のヤクルト戦（東京Ｄ）から中７日で地方球場の２連戦初戦に挑む。

交流戦まで６連戦がない日程の兼ね合いもあり、赤星はリリーフに戻る。５日は５回６３球で、間隔を考慮して８日からの中日３連戦（バンテリンＤ）は残留調整し、１２日からブルペンに加わる方向だ。勝負の秋へ柔軟な起用を徹底する。