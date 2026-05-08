ＭＬＢ公式サイトは７日（日本時間８日）、最新版の「先発投手パワーランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位に輝き、８位にはカブス・今永昇太投手が輝いた。

３、４月度の月間ＭＶＰを投手部門で初受賞。３年ぶりに開幕ローテに入った今季は、４月までに５試合で２勝１敗、防御率０・６０と圧巻の成績を残し、開幕から５試合連続で「６回以上」「被安打５以下」「自責１以下」「被本塁打０」をクリアした史上初の投手になっていた。

今季はここまで６試合に登板し、２勝２敗、防御率０・９７。前回５日（同６日）の敵地・アストロズ戦では、今季３度目の投手専念で８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手としても復帰した大谷が７回以上を投げたのはエンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦でメジャー初完投初完封を飾って以来３年ぶりだった。

また、８位にはカブス・今永がランクイン。今季は７試合に投げ、３勝２敗、防御率２・４０と安定した成績を残している。