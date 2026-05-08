開催：2026.5.8

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 7 - 5 [ツインズ]

MLBの試合が8日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとツインズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はジェーク・アービン、対するツインズの先発投手はシメオン・ウッズリチャードソンで試合は開始した。

2回表、8番 ブルックス・リー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 WSH 0-2 MIN

3回裏、8番 キーバート・ルイーズ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 1-2 MIN、9番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 WSH 2-2 MIN

5回表、9番 トリスタン・グレイ 6球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでツインズ得点 WSH 2-3 MIN

5回裏、8番 キーバート・ルイーズ 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 4-3 MIN、3番 カーティス・ミード 4球目を打ってライトゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 5-3 MIN

6回表、4番 ライアン・ジェファーズ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 WSH 5-4 MIN

7回表、5番 ジョシュア・ベル 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 WSH 5-5 MIN

7回裏、8番 キーバート・ルイーズ 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 6-5 MIN、3番 カーティス・ミード 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 7-5 MIN

試合は7対5でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのピーター・プランで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はツインズのジョン・クレインで、ここまで0勝1敗0S。ナショナルズのバーランドにセーブがつき、0勝0敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-08 05:06:10 更新