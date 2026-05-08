「Good For the Planet ウィーク」通称「グップラ」は、日本テレビが地球のため、未来のために持続可能な取り組み＝「グップラ」なことを提案し、視聴者の皆さんと共に「みんなのより良い暮らしに向けて今できること」を考えていくキャンペーンです。SDGs（持続可能な開発目標）の17項目を中心に、自然環境や気候変動問題、健康や福祉、教育、多様性、世界平和などの多岐にわたるテーマに基づき、情報・バラエティー・スポーツ・報道番組などの日テレ系タイムテーブル全体で届けていきます。

今年のキャンペーン期間は5月30日（土）〜6月7日（日）。今年のテーマは、「明日にちょっといいチョイス」。毎日のちょっとした「選択」＝チョイスが誰かの笑顔や社会の優しさに繋がっていきますように…考え方も生き方も、好きなものも違う私たちだからこそ、年齢・性別・国籍・価値観を超えて一緒につくれる未来がきっとあり、一人ひとりのアクションが少しでも生きやすくワクワクする“明日”を育てていくような、そんな一週間にしたいと思っています。みんなで楽しく未来を選んでいくプロジェクトを目指します。

■アンバサダーと届ける“明日にちょっといいチョイス”

今年のグップラアンバサダーには、小泉孝太郎 / 坂本花織 / 山田涼介（※五十音順）の3人が就任！人生を豊かに彩る選択をし、より良い未来に向かってしっかり歩み続けるアンバサダーの3人と一緒に、明るく楽しく、SDGsを届けていきます。

【出演者Q&A】

Q.グップラアンバサダーに就任された率直な感想を教えてください！

小泉孝太郎

率直に嬉しかったです。任命していただいて、僕自身も「Good For the Planet」に対して意識をしっかり持ちたいなと思いました。良い意味でちょっとプレッシャーです（笑）。

坂本花織

SDGsはよく聞く言葉ですが、今回任命いただいて、改めて自分事として見つめ直した時に、これなら自分にも出来るかな？と考え直す良い機会になりました。

山田涼介

選んでいただいたことは驚きでしたが、嬉しかったです。自分の日頃の行いや、明日からすぐ始められることがこんなに身近にあるのだということを、今回の活動を通して、視聴者の皆様にもしっかり伝えていけたらいいなと思っています。

Q.今回、お三方とも“はじめまして”となりますが、お互いの印象を教えてください！

小泉孝太郎

“はじめまして”なのですが、いつもテレビで見ていたので、山田くんと話した時には「はじめましてかもしれないけれど、そうじゃない気持ちもあります」と不思議な感じがしました。同じ番組で山田くんが出ているVTRをスタジオで見ていることはたくさんあります（笑）。

山田涼介

その孝太郎さんを僕はテレビで見ています（笑）。僕もはじめましての感じがしなかったです。今日お話させていただいたら、すごく優しくて。グリーンバックでPR撮影をしている時も、孝太郎さんが…。

小泉孝太郎

好きなご飯屋さんの話（笑）。

坂本花織

私は氷の上の世界しか知らなかったので、テレビで見る方々に実際にお会いできて、光栄ですし、輝いていて眩しいです！

小泉孝太郎

坂本さんは美しさと可愛さ、両方を兼ね備えられていて…フィギュアスケートをしている時も伝わってきましたが、実際にお会いしても、2つのすごいところをお持ちだなと感じました。

山田涼介

あと、坂本さんは当たり前のことなのですが、体幹がすごいです（笑）。本日の撮影で坂本さんはしゃがんでいないといけないポーズがあったのですが、全然ぶれていなかったです。これは、さすがだなと思いました（笑）

坂本花織

鍛えてきただけあります（笑）！

Q.最近取り組んでいるSDGsなことはありますか？

小泉孝太郎

最近は家でご飯を食べる時、なるべくワンプレートにしています。例えば今まで、麻婆豆腐とエビチリはお皿を分けていたのですが、味が一緒になることがあっても、自分が食べるんだしいいじゃないか…！と気にならなくなりました。洗い物も楽なんですよ（笑）。節水にもつながりますし、すごくいいなと思っていて。これからも心掛けたいです。

坂本花織

私はドライブが好きで、よく車に乗るんですが、

小泉孝太郎＆山田涼介

えー！！ ドライブ好きなんだ！

坂本花織

はい（笑）！練習とかよく車で行くんですけど、遊びにいく時は例えば電車に乗ったり、徒歩だったり、なるべく車のCO2の排出量を減らす意識を、少しずつやっています。

山田涼介

普段からコーヒーを飲む時は、家でハンドドリップやコーヒーメーカーで作ったものをマイボトルで持ち歩くようにしています。自分で作った方が安く済むと思ったのがきっかけだったのですが、余計なゴミが出ない利点もあるので、朝の自分の時間を使って簡単にできるこの習慣は、これからも続けていきたいなと思っています。

■横浜赤レンガ倉庫でグップライベントを開催！

6月5日（金)〜6月7日（日）には、神奈川・横浜赤レンガ倉庫にてグップライベントの開催が決定！

「DayDay.」の「防災キッチンカー」の展示や、「ZIP!」など番組ブース、キャラクターショー、ワークショップ、キッチンカーなど、「明日にちょっといいチョイス」を楽しく体感できる企画が目白押し。番組でのイベント取り上げなども予定しています。

気になるイベントの詳細は随時、公式ホームページ（https://www.ntv.co.jp/goodfortheplanet/）などで発表いたします。

■「Good For the Planet ウィーク」出演者

アンバサダー ： 小泉孝太郎 坂本花織 山田涼介（※50音順）

サイエンスキャスター ： 桝太一

アナウンサー ： 水卜麻美 浦野モモ

■キャンペーン公式HP ： https://www.ntv.co.jp/goodfortheplanet/

■キャンペーン公式X ： ＠GFP_week

■キャンペーン公式TikTok ： ＠GFP_week