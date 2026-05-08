お笑いユニット「おいでやすこが」のこがけん（47）が7日に放送された日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（後8・54）に出演。いまだに忘れられない恨みを明かした。

今回は福岡県民が愛してやまないイタリアンレストランのチェーン店「ピエトロ」を特集。全国的にはドレッシングのブランドとしてその名を知られているが、MCの久本雅美も「ドレッシングのメーカーだと本当に思ってた」と、レストランが原点である事実に驚きを見せた。

福岡出身のこがけんは「レストランですし、ここでピザも初めて食べたし、ここで初めてアルデンテを経験した。めっちゃ衝撃でした」と当時を懐かしんだ。

また、今では全国のスーパーマーケット手に入る同ドレッシングだが、普及する前は店舗でも品薄状態が続くなど入手が困難だったという。こがけんは「当時はまだスーパーに並ぶ前は、めちゃくちゃし烈な競争があって」と振り返り、ある日の出来事を告白。

来店時に購入しようとした際、在庫が残り3本しかない状況で「前の家庭の人が、お会計の時に残り3本しかないのに3本買ったんですよ。そこの恨みをいまだに覚えてますからね」と、当時の悔しさがよみがえったかのように熱を込めて語り、スタジオの笑いを誘っていた。