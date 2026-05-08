１１日に広島市で開幕する南極条約協議国会議（ＡＴＣＭ）で議長を務める外務省の宇山秀樹担当大使へのインタビュー概要は以下の通り。

（聞き手 科学部 鬼頭朋子）

――ＡＴＣＭが広島で開催されることの意義や政府としての狙いは。

「広島は原爆の惨禍を経験し、世界平和を訴え続けてきた場所で、南極の平和利用と国際協力を基本とする南極条約と親和性がある。今、世界では法の秩序に基づく支配が揺らいでいるが、少なくとも南極においては平和的な科学調査、そして環境保護のための国際協力を進めていくという決意を、平和都市・広島から世界に発信することに大きな意義がある」

南極観光、大きく変化

――ＡＴＣＭの役割は過去３０年でどう変化した。

「南極では、領有権の主張が凍結されている。ＡＴＣＭには、南極の環境や平和的利用を守る『南極の管理人』としての役割があり、３０年前から変わっていない。ただ、観光は大きく変わった。かつて数千人だった観光客数が、２０２４年１１月〜２５年３月頃のシーズンには約１２万人まで増え、形態も多様化した。南極条約締約国による実効的な管理はできていない。観光による南極環境への影響を最小限にするため、どういう規制、どういう管理を進めるべきなのかという点が今回のＡＴＣＭの大きな議題になる」

――ＡＴＣＭの意思決定は全会一致が原則で、近年は合意を得ることが難しくなってきている。議長として、どう議論を進めるか。

「ロシアのウクライナ侵略をはじめ、地政学的な対立の要素がＡＴＣＭにも影を落としている点があるのは否定できない。だが、南極条約体制を維持・発展させ、国際協力をさらに拡大していくことは、全人類の利益、全ての締約国の国益になる。できるだけ多くの論点で全会一致に達するよう議事運営で努力したい」

――個体数の減少が懸念されるコウテイペンギンを南極環境保護議定書上の特別保護種に指定することについて、前回は、中国などの反対で合意に至らなかった。今回はどのような議論が予想されるか。

「長年合意に達することができていないため、楽観は禁物だ。４月にＩＵＣＮ（国際自然保護連合）がコウテイペンギンを絶滅危惧種に追加したことを踏まえて、各国に建設的な議論を促していきたい」

情報共有の促進へ、議論進める

――各国の南極での活動の透明性をどう高める。

「活動の透明性を高めることは、議長国として日本が非常に重視している論点の一つだ。締約国は科学調査の計画や一定の活動について情報共有する義務があるが、過去１０年の間に年次報告を出す国の数が２割減った。情報共有の促進に向け、議論を進めたい」

――宇山大使は、南極条約の「原点回帰」を呼びかけている。

「予測不可能性が増している世界で、南極条約の基本である南極の平和利用、科学的調査の自由、国際協力を今後も維持していくためには、協議国が、南極条約の掲げる原則と理想を意識的に守る努力をしなければならない」

――日本政府は今春、南極環境保護議定書の付属書６の締結と南極環境保護法の改正案を閣議決定した。日本が付属書６の発効を目指す理由は。ＡＴＣＭでは付属書６を締結していない国々とどう議論を進めていくのか。

「近年、南極観光が活発化しており、南極の環境に与える負荷や事故のリスクが高まっている。附属書６では、例えば船が座礁して油が流出した時の責任のあり方を明確化し、南極環境への影響を最小限に食い止められるようにする意義がある。日本以外にも８か国が未締結だが、他の未締結国にも批准を呼びかけていきたい」