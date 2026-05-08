「夏場に肌がきれいに見えるように粉の色やパールの量を調整しています」と話す資生堂の水野恵美子さん＝東京都港区

資生堂が2025年2月に発売したブラシ一体型の日焼け止め「アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」が人気を集めている。商品開発を担当した資生堂の水野恵美子（みずの・えみこ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）

メークの上から使用可能。さっと一塗りするだけで紫外線を遮る効果がある。「化粧直しの際にうまく日焼け止めを塗り直せないという人が多く、そこを解決できる商品が出せないかと考えました」

ブラシ一体型で手を汚さずに使える。べたつかずに皮脂を吸着して顔のてかりを抑える機能もある。同社の研究所が粒子の細かいパウダー状で高い紫外線カット機能を備えた新素材をつくる技術を開発したのがきっかけだ。

「ありきたりの容器に入れたのでは新規性がないと考え、市場に存在せずポーチの中でかさばらないブラシ一体型を思いつきました」

ブラシの奥にあるストローのような出口からパウダー状の日焼け止めが出る。最適な量を出す仕組みに心を砕いた。「試行錯誤の末に粉チーズ容器を見て穴の大きさによる調整がひらめきました」

参考価格は本体が3498円、詰め替えは2442円。発売2カ月で1年間の目標だった32万個の出荷を達成した。「売り場の美容部員として長く働いていました。その頃から日焼け止めの塗り直しの難しさを実感しており、その問題意識が商品開発に生きています」。水野さんは東京都出身の42歳。