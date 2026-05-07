可愛さに一目惚れ♡【セリア】レザー風でおしゃれ！「ミニ雑貨」

日常的に使うアイテムをよりおしゃれにアップデートしたい時は【セリア】へ！ レザー風の質感が高見えする、ちょっと大人な「ミニ雑貨」が登場しています。上品な雰囲気漂うビジュアルが、持ち歩くたびに気分まで上げてくれるはず。どちらも落ち着いた色味で、馴染みやすさもうかがえます。外出時に役立つミニ雑貨を、いち早く取り入れてみて。

傷や汚れ防止に使える！「レザー調 キーカバー」

レザーのような質感とシックな色味が、上品でおしゃれなキーカバー。小さなサイズ感ながら鍵をカバーに入れて保護できるため、傷や汚れが付く心配なく持ち歩けます。ストラップ部分をバッグの持ち手に取り付ければ、紛失を防げて探す手間なく取り出せそう。黒なのであらゆるバッグに合わせやすいはず。

ちょっとしたメモをとりたいときに便利！「ミニメモ帳ノート風 ストラップ付」

@100kin_magさんが「あまりのかわいさに一目ぼれしてしまいました」と絶賛した手帳型のこちらも、レザー風の質感とシックな色味のおしゃれなビジュアル。ゴールド調ボタンが、上品な中にほんの少しの華やかさをプラス。手帳はミニサイズながら全64ページと枚数が多く、遠慮なくメモできそう。専用のストラップで取り付け可能です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino