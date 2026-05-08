プロ２年目で昨季下部ツアー賞金女王の大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が３バーディー、１ボギーで２アンダーの７０をマークし、トップと２打差の２位と好発進した。大阪市出身で、２４年に４度目のプロテストで合格した苦労人。昨季平均パット数１位のパッティング技術を武器に、姉でキャディーの咲季さん（２４）と姉妹タッグでツアー初Ｖをメジャーで飾る。プロ１６年目でツアー未勝利の福山恵梨（３３）＝松辰＝が６８をマークし、単独首位発進を決めた。

２２歳の新ヒロイン候補が昨季下部女王の実力を見せつけた。２番で下りの８メートル、３番で上りの６メートルのパットをねじ込んで連続バーディー。６番は下りの４メートルを決めてパーを拾い、２打差の２位発進だ。初日のアンダーパーは１２０人中８人とメジャー仕様の硬くて速いグリーンの難コースで２アンダー。大会初出場の２２歳は、姉でティーチングプロの咲季さんをキャディーに従え「上出来。姉と楽しく回れた。強気のパッティングが私の武器。いいラウンドができた」とほほ笑んだ。

ツアー屈指の高速グリーンで、“チャーハン打法”のパターがさえ渡った。「語呂が良い」と始めた、頭の中で唱えるリズムを「チャーシューメン」から「チャーハン」に変更。予選落ちした先週は打つ時のテンポが遅く、パターのフェースが開いて打球が安定せず今週、姉から助言を受けてテンポを速めた。ともにツアー屈指のパター巧者で１７、１９年賞金女王・鈴木愛の強気なパット、通算４勝・河本結の打ち方を参考に技術を磨き、昨季下部ツアーは平均パット１位（パーオンホール）の１・７８５２。他の選手が苦しんだグリーン上で、２８パットと存在感を示した。

プロテストは３度不合格を味わい「毎回、泣いてました」。悔しさを胸にクラブを振り続けて４度目の挑戦だった２４年は、最終日の７番で打球が木の上に乗るミスでプラス４打をたたいたが、終盤は耐えて１２位で合格。「大事件を乗り越えられた」と我慢強くうれし涙に変えた。

プロ１年目の昨季は、下部ツアーで３勝を挙げて賞金女王に輝いた。レギュラーツアー本格参戦１年目の今季は、３月のＶポイント×ＳＭＢＣレディスで自己最高の１４位となり「浮き沈みはあるけど、順調にきている」。ともに世界最高峰の米ツアーまではばたいた１８年下部ツアー賞金女王の河本、２２年下部ツアー賞金女王で同５勝の桜井心那に続き、下克上を夢見る。

今大会でツアー初Ｖなら、日本勢では１９年の渋野日向子以来２人目の快挙だ。「明日も手前から攻めることだけ意識して、また楽しく回れたら」と大久保。伸び盛りの新鋭が、メジャータイトルをかっさらう。（星野 浩司）

◆渋野の１９年大会優勝ＶＴＲ 第１ラウンド（Ｒ）を７１で回り、首位と３打差の１１位と上々の立ち上がりを見せた。第２Ｒでは最終ホールの１８番パー５で２オンに成功し、イーグル締めでプロ転向後初のボギーなしで６８をマークし、１打差２位に浮上。第３Ｒでは６バーディー、ボギーなしと安定感を見せ、通算１１アンダーでペ・ソンウ（韓国）と並ぶ首位で最終日へ。７１と耐え、ぺを１打差で振り切りツアー初優勝。待望の１勝は令和最初の国内メジャー制覇となった。

◆ツアー初優勝がワールドレディスサロンパスカップは過去５人 ２０１０年モーガン・プレッセル（米国）、１５年の田仁智（チョン・インジ、韓国）、１６年レキシー・トンプソン（米国）、１９年の渋野日向子、２４年の李暁松（イ・ヒョソン、韓国）の５人。日本勢は渋野だけ。（１０年は西コース、他はいずれも東コース）