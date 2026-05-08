今年１月の第１０２回箱根駅伝で、３年連続９度目の優勝を果たした青学大はゴールデンウィーク（ＧＷ）の２〜６日に新潟・妙高高原で合宿を行った。今季、創設された女子駅伝チームの芦田和佳（のどか、１年）、池野絵莉（かいり、１年）や青学大を練習拠点とするＧＭＯインターネットグループの吉田祐也（２９）、黒田朝日（２２）らも参加。練習メニューによっては一日５０キロ以上を走り込んだ。主将の中村海斗（４年）は「ゴールデンウィーク合宿を土台に、箱根駅伝４連覇を達成したい」と力強く話した。

世の中の多くの人々が休暇を楽しむＧＷ。青学大の駅伝チームは、起伏に富んだ新緑の芽吹く妙高高原でタフな日々を過ごした。

例えば、合宿２日目（３日）。各自、午前５時頃に起床し、ウォーミングアップ。午前５時４５分に集合し、全員で青トレと呼ばれる体幹トレーニングを行った後、１５キロ走。さらに２００メートル坂道ダッシュ３本。これが文字通り「朝飯前」だ。

午後は３時１５分に集合。各自でウォーミングアップを行った後、２５キロ走（１年生は２０キロ走）。そのゴール地点は宿舎から約５キロ離れた陸上競技場。休む間もなく、トラックで２００メートルを３本。その後、給水して、５キロ走って宿舎に戻った。ウォーミングアップとクールダウンを含めれば、この日、走った距離は５０キロを超えた。

ＧＷは各校にとって重要な期間だ。全日本大学駅伝でシード権（前年８位以内）を持たない大学は４日に行われた関東選考会１万メートルに出場しなければならない。国学院大、早大などのシード校は競技会に参加し、トラックでスピードを磨いた。そんな中、青学大はレースに参加せず、走り込みを重ねた。

最近１２年の箱根駅伝で９度の優勝を誇る。黄金時代を築いた原晋監督（５９）は今年のＧＷについて「例年通りの走り込みができた。その上でスピードが上がっている」と手応えを明かす。昨年の全国高校総体女子３０００メートル日本人トップで全体３位の芦田、日本人２位で全体４位の池野が加わり、今季から女子チームも始動。メイン練習のメニューは男子選手と異なるが、ウォーミングアップや青トレなどは一緒に行った。

アジア大会（９月）の男子マラソン日本代表の吉田、今年の箱根駅伝５区で驚異的な区間新記録をマークした「シン・山の神」黒田らＧＭＯインターネットグループ勢、コモディイイダの宇田川瞬矢（２２）ら青学大を練習拠点とするＯＢも妙高高原合宿に参加した。

「大学の男子と女子、実業団の男子のトップレベルの選手がこれほど集まっているチームは他にないでしょう」と原監督は胸を張る。互いに刺激を与え合い、相乗効果が生まれている。優勝パレード、テレビのバラエティー番組出演など青学大駅伝チームは派手な活動が目立つが、その裏では地道な努力を重ねている。

今年の箱根Ｖメンバーのうち、３区７位の宇田川、５区区間新の黒田、８区区間新の塩出翔太（旭化成）、９区区間賞の佐藤有一（サンベルクス）が卒業。今季は２区１０位の飯田翔大（かいと、３年）、４区３位の平松享祐（４年）、１０区２位の折田壮太（３年）らが軸となる。主力選手は責任感を持って、練習で積極的に先頭を引っ張った。

主将の中村は学生３大駅伝の出場経験がないが、強いキャプテンシーを発揮してチームを率いている。「強い青学大であり続けているのは、妙高高原合宿のおかげです。この合宿を土台に必ず箱根駅伝４連覇を達成したい」。青学大主将の言葉には、泥臭い走り込みに裏付けされた力がみなぎっていた。（竹内 達朗）

〇…チームスポンサーでもある妙高市は４日、妙高高原メッセ多目的ホールで「箱根駅伝優勝報告会」を開催し、約２５０人の市民とともに青学大の３連覇を祝福した。城戸陽二市長（５９）は「来年の箱根駅伝で１０度目の優勝を期待しています」と激励。青学大はその後、妙高高原スポーツ公園で市内在住・在学の小、中学生を対象にランニング教室を行った。