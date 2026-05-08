巨人の阿部慎之助監督（４７）が７日、腰を据えて戦う方針を強調した。ゴールデンウィーク９連戦は３勝６敗でセ・リーグ唯一の負け越し。９連戦では１試合平均２・３得点と打線が課題だが、８日からの中日３連戦（バンテリンＤ）を前に「焦らず、慌てず、しかないよね」と前を向く。若手を多く起用しながら貯金「１」。対左投手や好機での打撃など課題解消にも取り組んでいて、勝負の８、９月へ一歩ずつ前進していく。

悔しい結果となったゴールデンウィークを終え、阿部監督は気持ちを切り替えた。９連戦は広島、阪神、ヤクルトに３カード連続負け越しで３勝６敗。この間のチーム打率は１割９分、相手先発が左腕の試合は４戦全敗だった。「焦らず、慌てず、しかないよね。そんなカンカンカンカン打てるもんじゃないしね」。課題は成長への良薬と受け止め、今季のスローガン「前進」の通り前を向いた。

ここまで３３試合、１７勝１６敗の貯金「１」でリーグ３位。首位・阪神を３・５差で追う。野手では岡本がメジャー移籍し、昨秋に両股関節手術を受けた吉川は４月２６日に１軍初昇格。開幕から多くの若手を使いながら粘り強く戦ってきた。当初からシーズン序盤の戦いについて「５割でいってくれたら御の字」と掲げていた。動じる時期ではない。

今季は相手左腕が先発の試合は５勝１０敗。チーム全体の課題となる中で、対左投手の打率は浦田が１割５分２厘、佐々木が１割３分３厘、中山が６分３厘と期待の左打者が、必死にもがいている。「左対左」が改善できれば出場の幅が広がる。試合前練習では打撃マシンの球を左投手の軌道に設定したり、センターから逆方向への打撃を徹底するなど工夫。橋上オフェンスチーフコーチは「急に改善するわけじゃないですから。根気強く」と長い目で見て助言を送っている。

経験の少ない選手が多い中で、失敗は次への糧になる。「全員がミスをする。もう一回失敗していいぞ」と若手のチャレンジ精神を後押しする阿部監督。劇的な改善は難しくても、先を見て、今できることを積み重ねる。対左投手だけでなく、得点圏での積極的な打撃の推奨もその一つ。一歩ずつ向上していければ必ず花が咲くはずだ。

リーグ優勝した２４年は３３試合終了時点で勝率５割、首位・阪神を２・５差で追っていた。少しずつ力をつけ、終盤の大混戦を制して頂点に立った。阿部監督は今季も「やっぱり８月９月をどう乗り切るか」と勝負所の夏場以降にスパートをかける２年ぶりの「Ｖロード」を思い描く。そこまでは１つでも多くの貯金を目指しつつ、我慢もしながらチーム力を上げていく。

固定観念を持たず、育成選手出身の平山ら新しい力も躍動している新生・阿部巨人。ペナントレースは長い道のり。まだ１１０試合ある。（片岡 優帆）