中日・大野雄大投手（３７）が７日、巨人・田中将との“８８年生まれ対決”で通算１０１勝目を挙げることを誓った。９日の巨人戦（バンテリンＤ）に先発予定。「（田中）マー君も状態がいいと思う。最少失点でいけるように」と意気込んだ。

３度目のマッチアップだ。昨年４月３日（バンテリンＤ）に初実現した投げ合いは、５回を４失点（自責２）で我慢比べの末に敗れたが、９月２１日（バンテリンＤ）は６回２失点でリベンジに成功。通算対戦成績は１勝１敗だ。「憧れの存在」と話すだけに「意識してしまう」というが、チームの勝利が最優先。「意識すると良くない傾向にでるので、意識しないように。これから何度も投げ合いたい。（同世代が）１人でも多く、１軍で結果を残せるように」と同学年で球界を盛り上げていく。

この日は、バンテリンＤでの投手練習に参加した。４月２日の巨人戦（バンテリンＤ）で完投勝利を挙げると、２日の広島戦（マツダ）では、通算１００勝に到達。チームはどん底を抜けたものの、まだ借金１０を抱えている。チームトップタイの３勝をマークする３７歳は「地道に１個ずつ返していくだけ」とチームを上昇気流に乗せる。