NY株式7日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均　　　49593.72（-316.87　-0.63%）
ナスダック　　　25768.27（-70.67　-0.27%）
CME日経平均先物　62330（大証終比：-800　-1.29%）

欧州株式7日終値
英FT100　 10276.95（-161.71　-1.55%）
独DAX　 24663.61（-255.08　-1.02%）
仏CAC40　 8202.08（-97.34　-1.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.915（+0.050）
10年債　 　4.391（+0.042）
30年債　 　4.970（+0.034）
期待インフレ率　 　2.457（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.003（+0.004）
英　国　　4.948（+0.009）
カナダ　　3.541（+0.029）
豪　州　　4.922（-0.030）
日　本　　2.468（-0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.86（+0.78　+0.82%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4719.10（+24.80　+0.53%）

ビットコイン（ドル）
80095.38（-1325.97　-1.63%）
（円建・参考値）
1255万3349円（-207819　-1.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ