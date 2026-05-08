ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３１６ドル安 シカゴ日経平均先物は６万２３３０円
NY株式7日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均 49593.72（-316.87 -0.63%）
ナスダック 25768.27（-70.67 -0.27%）
CME日経平均先物 62330（大証終比：-800 -1.29%）
欧州株式7日終値
英FT100 10276.95（-161.71 -1.55%）
独DAX 24663.61（-255.08 -1.02%）
仏CAC40 8202.08（-97.34 -1.17%）
米国債利回り
2年債 3.915（+0.050）
10年債 4.391（+0.042）
30年債 4.970（+0.034）
期待インフレ率 2.457（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.004）
英 国 4.948（+0.009）
カナダ 3.541（+0.029）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.86（+0.78 +0.82%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4719.10（+24.80 +0.53%）
ビットコイン（ドル）
80095.38（-1325.97 -1.63%）
（円建・参考値）
1255万3349円（-207819 -1.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49593.72（-316.87 -0.63%）
ナスダック 25768.27（-70.67 -0.27%）
CME日経平均先物 62330（大証終比：-800 -1.29%）
欧州株式7日終値
英FT100 10276.95（-161.71 -1.55%）
独DAX 24663.61（-255.08 -1.02%）
仏CAC40 8202.08（-97.34 -1.17%）
米国債利回り
2年債 3.915（+0.050）
10年債 4.391（+0.042）
30年債 4.970（+0.034）
期待インフレ率 2.457（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.003（+0.004）
英 国 4.948（+0.009）
カナダ 3.541（+0.029）
豪 州 4.922（-0.030）
日 本 2.468（-0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.86（+0.78 +0.82%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4719.10（+24.80 +0.53%）
ビットコイン（ドル）
80095.38（-1325.97 -1.63%）
（円建・参考値）
1255万3349円（-207819 -1.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ