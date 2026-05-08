山田涼介＆小泉孝太郎＆坂本花織、日テレ『Good For the Planet』（グップラ）アンバサダー就任

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山田涼介、小泉孝太郎、坂本花織が、日本テレビのキャンペーン『Good For the Planet ウィーク』、通称『グップラ』のアンバサダーに決定した。

■「すぐ始められることがこんなに身近にあるということをしっかり伝えていけたら」（山田涼介）

『グップラ』は、日本テレビが地球のため、未来のために持続可能な取り組み＝「グップラ」なことを提案し、視聴者と共に「みんなのより良い暮らしに向けて今できること」を考えていくキャンペーンだ。SDGsの17項目を中心に、自然環境や気候変動問題、健康や福祉、教育、多様性、世界平和などの多岐にわたるテーマに基づき、情報・バラエティー・スポーツ・報道番組などの日テレ系タイムテーブル全体で届けていく。

そんなグップラの2026年のテーマは、「明日にちょっといいチョイス」。毎日のちょっとした「選択」＝チョイスが誰かの笑顔や社会の優しさに繋がっていきますように…考え方も生き方も、好きなものも違う私たちだからこそ、年齢・性別・国籍・価値観を超えて一緒につくれる未来がきっとあり、一人ひとりのアクションが少しでも生きやすくワクワクする“明日”を育てていくような、そんな一週間にするべく、みんなで楽しく未来を選んでいくプロジェクトを目指す。

今年のグップラの顔となる“アンバサダー”に就任したのは、山田涼介、小泉孝太郎、坂本花織の豪華3人。人生を豊かに彩る選択をし、より良い未来に向かってしっかり歩み続けるアンバサダーの3人と一緒に、明るく楽しく、SDGsを届けていく。

■山田涼介＆小泉孝太郎＆坂本花織 インタビュー

■イベント情報

日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク』（略称：グップラ）

05/30（土）～06/07（日）

出演者

アンバサダー：小泉孝太郎 坂本花織 山田涼介（※50音順）

サイエンスキャスター：桝太一

アナウンサー：水卜麻美 浦野モモ

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

Ryosuke Yamada

DIGITAL SINGLE「MAGIC MUSIC」

2026.05.20 ON SALE

Ryosuke Yamada

ALBUM『Are You Red.Y?』

■関連リンク

『Good For the Planet ウィーク』サイト

https://www.ntv.co.jp/goodfortheplanet/

Ryosuke Yamada OFFICIAL SITE

https://ryosukeyamada.com/

■【動画】Ryosuke Yamada「MAGIC MUSIC」MV