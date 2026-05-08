ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は4日目を迎える。注目は11Rだ。

手堅く着順をまとめる田口が、インで的確にスタートとターンを決める。他艇を突き放すか。好仕上がりの渡辺がセンターから脅かす。捲り、捲り差し緩急自在に立ち回って。高憧が急上昇ムードだ。4カドで機敏に駆け回る。前田はコース不利も果敢に勝負だ。

＜1＞田口節子 上位と比べると弱い感じで普通です。今節は乗り心地と展開がいい。スタートは分かっていない。

＜2＞今井美亜 だいぶ調整して3日目が一番良かったと思います。行き足の部分に、道中の感じも良かったです。

＜3＞渡辺優美 足はバランスは取れている。バランスを取るタイプじゃないので、刺激を求めていきます。

＜4＞高憧四季 3日目は良かったです。ペラと整備で全体的に良くなっている。バランス型で中の上くらいだと思います。エンジン的には満足ですね。

＜5＞武井莉里佳 日に日に良くはなっているけど、まだしっくりきていない。今からギアケースを見てみます。

＜6＞前田紗希 行き足から直線、回った後も含めて足は全体的にいい。乗り心地だけは変化するので、しっかり調整を合わせたい。