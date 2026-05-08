日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク』（5月30日〜6月7日）、通称『グップラ』のアンバサダーに、俳優・小泉孝太郎さん（47）、ミラノ・コルティナ五輪の銀メダリスト・坂本花織さん（26）、Hey! Say! JUMP・山田涼介さん（32）が就任し、コメントを寄せました。

『グップラ』は、地球のため、未来のために持続可能な取り組み＝『グップラ』なことを提案し、視聴者と共に“みんなのより良い暮らしに向けて今できること”を考えていくキャンペーン。今年のテーマは、“明日にちょっといいチョイス”です。

■グップラアンバサダーに就任 心境は？

アンバサダーを務める小泉さんは、「率直に嬉しかったです。任命していただいて、僕自身も『Good For the Planet』に対して意識をしっかり持ちたいなと思いました。良い意味でちょっとプレッシャーです（笑）」とコメント。

坂本さんは、「SDGsはよく聞く言葉ですが、今回任命いただいて、改めて自分事として見つめ直した時に、『これなら自分にも出来るかな？』と考え直す良い機会になりました」と明かし、山田さんは、「選んでいただいたことは驚きでしたが、嬉しかったです。自分の日頃の行いや、明日からすぐ始められることがこんなに身近にあるのだということを、今回の活動を通して、視聴者の皆様にもしっかり伝えていけたらいいなと思っています」と意気込みを語りました。

■最近取り組んでいるSDGsなことは？

“最近取り組んでいるSDGsなこと”を聞かれた小泉さんは「最近は家でご飯を食べる時、なるべくワンプレートにしています」と回答。続けて、「例えば今まで、麻婆豆腐とエビチリはお皿を分けていたのですが、味が一緒になることがあっても、自分が食べるんだしいいじゃないか･･･！と気にならなくなりました。洗い物も楽なんですよ（笑）。節水にもつながりますし、すごくいいなと思っていて。これからも心掛けたいです」と話しました。

また、ドライブが好きでよく車に乗るという坂本さんは、「練習とかよく車で行くんですけど、遊びにいく時は例えば電車に乗ったり、徒歩だったり、なるべく車のCO2の排出量を減らす意識を、少しずつやっています」と明かしました。

さらに山田さんは、「普段からコーヒーを飲む時は、家でハンドドリップやコーヒーメーカーで作ったものをマイボトルで持ち歩くようにしています。自分で作った方が安く済むと思ったのがきっかけだったのですが、余計なゴミが出ない利点もあるので、朝の自分の時間を使って簡単にできるこの習慣は、これからも続けていきたいなと思っています」と答えました。