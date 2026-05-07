「くせ・パーマ残り」を活かすならコレ！【40・50代】大人の抜け感♡「ミニボブ」

少しずつ気温が上がり始めた今、これから先の季節を見越してカットを検討中。そんな大人女性におすすめしたいヘアスタイルを編集部がリサーチしました。今回は、以前かけたパーマが残っている人や、くせ毛さんにフォーカス。自然な動きやニュアンスをそのまま活かして、こなれ感と若々しい印象を演出できる「ミニボブ」をご紹介します。

くせ毛を味方にした大人のナチュラルボブ

くせ毛を活かしたミニボブは、まとまらない、広がるといった悩みを魅力的に変えてくれるスタイルです。くせ毛が自然なニュアンスとなり、無理なくおしゃれな印象に。湿気の影響を受けやすい季節でも無理なく挑戦できるのもうれしいポイントです。

まとまりの中にニュアンスを添えて

毛先にさりげなくクセを残した大人のモードなミニボブ。表面はなめらかに整えて、広がりを抑えることで上品な印象に。きっちりしすぎないバランスが、大人世代にちょうどいいこなれ感を生み出します。ツヤを出しながら、うねりをほんのり引き出すことでシンプルなのに表情のある仕上がりになります。

首元すっきり耳掛けミニボブ

襟足はギリギリまでコンパクトにカットし、首元をすっきり見せたミニボブ。耳に掛けることでサイドがきゅっと引き締まり、メリハリのあるフォルムに。顔周りの骨格もカバーできて小顔効果も期待できます。くせを活かしながら毛先の動きが自然とハネるようにスタイリングすれば、こなれた印象もプラス。首元をきれいに見せながらクセをした軽やかなスタイルです。

パーマを活かす大人のウェーブミニボブ

パーマの動きを活かしたミニボブは、頑張らなくてもおしゃれに見えるのが魅力。ベースはコンパクトに収めつつ、全体に残るパーマのカールやウェーブで自然なボリュームと立体感を演出。ペタッとしやすい大人世代にもふんわりとした印象に仕上がります。スタイリングは少し水分を残した状態で軽めのムースで揉みこむだけでOK。忙しい朝でも手間を掛けずに決まる扱いやすさもメリットと言えそう。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。