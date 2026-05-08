「すごい！日本ははるか先を行っている」日本代表“衝撃落選”の30歳MF、退団→イングランド移籍の動きに韓国メディアが驚愕！「韓国とは全く異なる状況だ」
今季限りでスポルティングとの契約が満了となる守田英正は、田中碧が所属するイングランドの古豪リーズへの移籍が濃厚のようだ。
ポルトガルメディア『A Bola』の報道として、リーズの専門サイト『Leeds United News』が伝えたところによると、30歳MFのリーズ加入は「原則的にはすでに決まっている』という。
こうした報道に、韓国メディアも反応。『スポータルコリア』は「すごい！日本ははるか先を行っている。プレミアリーグの選手誕生まであとわずか。守田はリーズにフリー移籍で加入間近だ」と見出しを打ち、「日本からまたプレミアリーグの選手が誕生するようだ」と報じた。
また、『スポーツ朝鮮』も「日本サッカー界に朗報！『プレミアリーグ選手ゼロ』の韓国サッカーとは全く異なる状況、プレミアリーグの選手がもう一人追加へ」と報じた。
「モリタがリーズに加入すれば、来シーズンのイングランド・プレミアリーグで活躍する日本人選手の数はさらに増える見込みだ。鎌田大地、三笘薫、遠藤航がすでに活躍している中、モリタは鈴木彩艶、上田綺世らとともに、プレミアリーグ移籍の候補として名前が挙がっている」
記事は「一方、韓国では、ファン・ヒチャンが所属するウォルバーハンプトンの降格が確定したことで、日本とは対照的に、2026-2027シーズンのプレミアリーグでプレーする韓国人選手が一人もいないのではないかという懸念が高まっている」と続けている。
３月には復帰が濃厚視されていた日本代表からまさかの落選となったものの、最近のパフォーマンスから、復帰待望論が出ている30歳の守田。世界最高峰リーグへの参戦も注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
ポルトガルメディア『A Bola』の報道として、リーズの専門サイト『Leeds United News』が伝えたところによると、30歳MFのリーズ加入は「原則的にはすでに決まっている』という。
こうした報道に、韓国メディアも反応。『スポータルコリア』は「すごい！日本ははるか先を行っている。プレミアリーグの選手誕生まであとわずか。守田はリーズにフリー移籍で加入間近だ」と見出しを打ち、「日本からまたプレミアリーグの選手が誕生するようだ」と報じた。
「モリタがリーズに加入すれば、来シーズンのイングランド・プレミアリーグで活躍する日本人選手の数はさらに増える見込みだ。鎌田大地、三笘薫、遠藤航がすでに活躍している中、モリタは鈴木彩艶、上田綺世らとともに、プレミアリーグ移籍の候補として名前が挙がっている」
記事は「一方、韓国では、ファン・ヒチャンが所属するウォルバーハンプトンの降格が確定したことで、日本とは対照的に、2026-2027シーズンのプレミアリーグでプレーする韓国人選手が一人もいないのではないかという懸念が高まっている」と続けている。
３月には復帰が濃厚視されていた日本代表からまさかの落選となったものの、最近のパフォーマンスから、復帰待望論が出ている30歳の守田。世界最高峰リーグへの参戦も注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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