女優の松下奈緒（41）が7日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後7・00）に出演。一番好きな食べ物を明かした。

今回は「今こそ行くべき東京スカイツリーSP」と題して放送され、MCのかまいたちらが多くの限定メニューがあるテッパンのスポットから、通のみぞ知る穴場まで、グルメを通してスカイツリーをガチ探索した。

最初のグルメとして「ニダイメ野口鮮魚店」を訪れた松下、かまいたち・濱家隆一、進行役の同局・上垣皓太朗アナの3人。食事の到着を待つ間のトークで「一番好きな食べ物」について聞かれた松下は「えー…」と悩みながらも「お寿司」と明かした。

「お魚大好き」という松下に、濱家は「一番好きなネタ、せーので言い合います?」と提案。濱家が「エビ」と回答する中、松下と上垣アナは「エンガワ」と声を揃え、まさかの回答が一致した。

これに2人はびっくり。上垣アナが「え〜?本当ですか?」と思わず確認すると、松下は「おいしいですよね。初めてかも」と喜んだ。2人が盛り上がる中、濱家は「こんなゲーム提案するんじゃなかった」と落胆し、周囲を笑わせた。