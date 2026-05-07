声優で女優の新葉（わかば）尚が７日夜、Ｘを更新し、６日に亡くなった特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」の主人公を演じた父親の俳優・大葉健二（おおば・けんじ、本名・高橋健二＝たかはし・けんじ）さんを追悼した。

「いつもお世話になっている皆様へ」のタイトルで投稿。「お知らせにもありました通り、父、大葉健二５月６日に治療を行っていた病院にて永眠いたしました」と報告。「生前、父を愛してくださり、たくさんの応援の言葉をかけてくださったファンの皆様、そして、関係者の皆様。この言葉では、決して伝えきることができないくらい感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」とつづった。

「私も突然のことでまだ整理がついておらず、いろいろな感情が込み上げている状態ではありますが、きっと父なら笑いながら『泣いてないで、前向いて進め！』って言うと思うので、とにかく頑張ります。父から与えもらったたくさんの愛、かけてもらった言葉。全てを大切にしながら、父の意志もしっかり受け継いで、これからも日々一つ一つの活動に真撃（しんし）に向き合って参りたいと思います」と誓った。

在りし日の姿を思い返すかのように、改めて、ありったけの感謝の思いを込めて言葉を紡いだ。

「お父さん、まずは本当にお疲れさまでした。そして、お父さんでいてくれて本当にありがとう」

最愛の父との別れ。新葉は「楽しい飲みの席が大好きだったお父さん。今はまだ旅の途中かもしれないけど、無事に着いたら大好きなお酒も飲んでおいしいご飯もたくさん食べて、どんちゃん騒ぎしながら笑って私たちを見守っていて欲しいです。本当にありがとうございました」と悼んだ。