女性４人組アイドルグループ・ももいろクローバーＺが、８日から放送開始されるフマキラー・スキンベープシリーズの新ＣＭ「みんなのムチューを応援！」編に出演する。今回のＣＭでは、配信中の新曲「ムネモシュネ」がテーマソングとして使⽤され、軽快な⾳楽で４⼈の登場を盛り上げる。

玉井詩織は楽曲について「『ムネモシュネ』は面白いタイトルだと思うのですが、これは記憶を司る神様の名前なんです。スキンベープさんのＣＭタイアップソングということで、（歌詞の中に）言葉遊び的に『虫』に関するワードが散りばめられていたり。皆さんそれぞれの夏の記憶、あの時の夏を思い出させるような、ちょっとエモーショナルになるような曲にもなっています」と紹介。４人で商品を持って、お出かけしたい場所はあるかという質問に、高城れには「今年こそ、みんなでバーベキューをしたいです。毎年夏になると『バーベキューしたいね』って話題には上がるんですけど、今まで実現できてなかったので、今年こそこのスキンベープを持ち歩いて、みんなでワイワイできたらなと思います」と理想を掲げた。

ＣＭのコピー「みんなのムチューを応援！」にちなみ、「夢中になって取り組みたい！」ことには、百田夏菜子は「これからフェス、野外ライブが増えるんですが、野外のライブは虫との戦いですからね。でもしっかり、ライブに“ムチュー”でいたいと思います」と宣言した。