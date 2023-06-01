M!LK「好きすぎて滅！」、カラオケランキング7週連続1位 オリコン週間ランキング席巻【オリコンランキング】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「好きすぎて滅！」が、5月8日発表の最新「オリコン週間カラオケランキング」で1位を獲得。7週連続・通算8週目の1位を獲得した。
【動画】M!LK「好きすぎて滅！」ミュージックビデオ
昨年10月にデジタル配信が開始された本作が「オリコン週間カラオケランキング」に初登場したのは2026年1月5日付の41位。その後、2月2日付で7位につけ、初のTOP10入りを果たした。さらに3月2日付で3位、3月9日付で2位と徐々に順位を上げ、登場11週目の3月16日付で1位に浮上。以降、3月30日付から最新5月11日付まで7週連続で1位をキープしている。
歌われるだけでなく、聴かれるほうでも2026年2月16日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数1億回を突破。以降も高再生数をキープしながら最新の5月11日付「週間ストリーミングランキング」でも2位にランクインしている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】M!LK「好きすぎて滅！」ミュージックビデオ
昨年10月にデジタル配信が開始された本作が「オリコン週間カラオケランキング」に初登場したのは2026年1月5日付の41位。その後、2月2日付で7位につけ、初のTOP10入りを果たした。さらに3月2日付で3位、3月9日付で2位と徐々に順位を上げ、登場11週目の3月16日付で1位に浮上。以降、3月30日付から最新5月11日付まで7週連続で1位をキープしている。
歌われるだけでなく、聴かれるほうでも2026年2月16日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数1億回を突破。以降も高再生数をキープしながら最新の5月11日付「週間ストリーミングランキング」でも2位にランクインしている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞