【菊池風磨】相棒・原嘉孝に“目の潤い”求める 昨年に続き今年も「睡眠王」に
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、22日から放映される『GABA100睡活ビネガー』の新テレビCM「風磨さんと睡活くん」篇に出演する。これに先駆けインタビューが公開された。
【写真】高級感のあるパジャマ姿で登場した菊池風磨
新CMでは、昨年に続き“睡眠王”の菊池が起用された。商品パッケージを模した新キャラクターの「睡活くん」「睡活ちゃん」も登場。公式サイトできょう8日から公開されている「風磨さんと睡活くん」篇では、黄金のパジャマを身にまとった菊池が、睡活くんとコミカルな掛け合いを展開する。
WEBムービー3本も、きょう8日から公開される。「風磨さんのプレゼン」篇では、菊池が指し棒を持って登場。GABAの成分について語る。
「風磨さんは睡眠王」篇では、菊池が睡眠王として王様らしい振る舞いをする。睡活くんからGABAの情報を聞くと、驚きの声やエコーがかかった声が響き渡る。
「風磨さんと睡活ちゃん」篇では、睡活ビネガーの直接飲めるストレートタイプの睡活ちゃんが登場。睡活ちゃんに勧められ、うれしそうにストレートタイプを飲む菊池の様子が映し出される。
現場では菊池が、王様らしい高級感のあるパジャマの衣装姿でスタジオ入り。監督から睡眠王らしい表情やセリフのアイデアを求められると、複数パターン挑戦し、積極的な姿勢が印象的だったという。寝そべりながら歌うシーンでは、スタンバイ中も商品名を歌う部分を口ずさみ、リラックスした雰囲気で撮影が進行。カットを重ねるごとに、睡活くん、睡活ちゃんとの息が合ってきた様子が見られた。
■菊池風磨インタビュー ※一部抜粋
――実際に飲んでいただいた感想を教えてください。（『GABA100睡活ビネガー』炭酸割り）
これ、さっぱりしていておいしいですね。ソーダで割るのがいいですね。これからの季節にぴったりじゃないですか！
――実際に飲んでいただいた感想を教えてください。（『GABA100睡活ビネガーストレート』）
やっぱりコンビニでパッと買ってさっと飲めるのがいいですよね。我々もライブの後にパッといただいています！
――CM撮影を終えた感想を教えてください。
前回は、実際に寝ちゃったりもしていたのですが、今回はちゃんと立ってお話することができて良かったです（笑）
しかも僕1人ではなくて共演者がいたことで、その辺りも新しくて楽しかったなと思っております。睡活くんの性格とか喋り方とか本当にかわいらしくて。僕も今回睡活くんとご一緒させていただけるということだったのでお目にかかるのは初めてで、どんな子なのかなと思ったら結構商品そのままだったという（笑）癖になるかわいさなんじゃないかなと。僕はもう結構虜（とりこ）です。
――「睡活くん」は、菊池さんの相棒となりましたが、普段の生活で菊池さんにとって相棒と呼べる方はいますか？また、相棒には何を求めますか？
相棒はやっぱりメンバーになりますかね。僕を除くと7人いますけれども相棒ですね。
先日、原（嘉孝）さんが目が痛くてリハに遅れるということで、病院行ってから行きますと言っていたんですが、みんな心配して、リハは休んだ方がいいと伝えたんです。それでも行かせてほしいと言うので、やめた方がいいという問答がありながらも彼は来たんですよ。やっぱり帰った方がいいよって伝えたら、診断結果がドライアイでした（笑）だから、相棒に求めるものは目の潤いですかね（笑）
――昨今、睡眠への関心が高まっていますが、睡眠や健康管理で意識していることはありますか？
睡眠で言うと、僕サウナが好きで、サウナに行くと、入眠に良いなと思っていますね。サウナと睡活ビネガーの夢のコラボ。僕の中ではキテるコラボで、黄金のルーティンです！その時に先ほど飲んだソーダ割りを飲むのが良いですね。サウナや湯舟に浸かった後に、ソーダ割りに氷を入れて飲む。めちゃくちゃいいですよ。
――昨年のCMから1年が経ちました。この1年、新しい環境で走り抜けられましたが、振り返ってみていかがですか？また、菊池さん自身の変化や成長を感じることはありましたか？
この1年本当に怒とうでしたね。あっという間のような長かったような。なので、前回のCMから1年経ったとは思えないくらい、濃い1年を過ごさせてもらったのかなと思っています。
後は、お腹いっぱい食べなくなりました。今までははちきれるぐらいまで食べていたんですよ。そうすると、睡眠の時の妨げとまでは言わないかもしれないですけど、うまく寝つけなかったりとか体に良くない。腹8分目という言葉の通り、ちゃんと8分目で抑えられるようになりました。それがもう1番の成長でしたね（笑）
――新年度になり、今年新たにチャレンジしたいことはありますか？
やっぱりグループでライブをやるっていうことですよね。もう今年は決まっているんですけど、もちろん演目は昨年とは変わりますので、新しいチャレンジをライブの中でもたくさんして無事終えたいと思います！
【写真】高級感のあるパジャマ姿で登場した菊池風磨
新CMでは、昨年に続き“睡眠王”の菊池が起用された。商品パッケージを模した新キャラクターの「睡活くん」「睡活ちゃん」も登場。公式サイトできょう8日から公開されている「風磨さんと睡活くん」篇では、黄金のパジャマを身にまとった菊池が、睡活くんとコミカルな掛け合いを展開する。
「風磨さんは睡眠王」篇では、菊池が睡眠王として王様らしい振る舞いをする。睡活くんからGABAの情報を聞くと、驚きの声やエコーがかかった声が響き渡る。
「風磨さんと睡活ちゃん」篇では、睡活ビネガーの直接飲めるストレートタイプの睡活ちゃんが登場。睡活ちゃんに勧められ、うれしそうにストレートタイプを飲む菊池の様子が映し出される。
現場では菊池が、王様らしい高級感のあるパジャマの衣装姿でスタジオ入り。監督から睡眠王らしい表情やセリフのアイデアを求められると、複数パターン挑戦し、積極的な姿勢が印象的だったという。寝そべりながら歌うシーンでは、スタンバイ中も商品名を歌う部分を口ずさみ、リラックスした雰囲気で撮影が進行。カットを重ねるごとに、睡活くん、睡活ちゃんとの息が合ってきた様子が見られた。
■菊池風磨インタビュー ※一部抜粋
――実際に飲んでいただいた感想を教えてください。（『GABA100睡活ビネガー』炭酸割り）
これ、さっぱりしていておいしいですね。ソーダで割るのがいいですね。これからの季節にぴったりじゃないですか！
――実際に飲んでいただいた感想を教えてください。（『GABA100睡活ビネガーストレート』）
やっぱりコンビニでパッと買ってさっと飲めるのがいいですよね。我々もライブの後にパッといただいています！
――CM撮影を終えた感想を教えてください。
前回は、実際に寝ちゃったりもしていたのですが、今回はちゃんと立ってお話することができて良かったです（笑）
しかも僕1人ではなくて共演者がいたことで、その辺りも新しくて楽しかったなと思っております。睡活くんの性格とか喋り方とか本当にかわいらしくて。僕も今回睡活くんとご一緒させていただけるということだったのでお目にかかるのは初めてで、どんな子なのかなと思ったら結構商品そのままだったという（笑）癖になるかわいさなんじゃないかなと。僕はもう結構虜（とりこ）です。
――「睡活くん」は、菊池さんの相棒となりましたが、普段の生活で菊池さんにとって相棒と呼べる方はいますか？また、相棒には何を求めますか？
相棒はやっぱりメンバーになりますかね。僕を除くと7人いますけれども相棒ですね。
先日、原（嘉孝）さんが目が痛くてリハに遅れるということで、病院行ってから行きますと言っていたんですが、みんな心配して、リハは休んだ方がいいと伝えたんです。それでも行かせてほしいと言うので、やめた方がいいという問答がありながらも彼は来たんですよ。やっぱり帰った方がいいよって伝えたら、診断結果がドライアイでした（笑）だから、相棒に求めるものは目の潤いですかね（笑）
――昨今、睡眠への関心が高まっていますが、睡眠や健康管理で意識していることはありますか？
睡眠で言うと、僕サウナが好きで、サウナに行くと、入眠に良いなと思っていますね。サウナと睡活ビネガーの夢のコラボ。僕の中ではキテるコラボで、黄金のルーティンです！その時に先ほど飲んだソーダ割りを飲むのが良いですね。サウナや湯舟に浸かった後に、ソーダ割りに氷を入れて飲む。めちゃくちゃいいですよ。
――昨年のCMから1年が経ちました。この1年、新しい環境で走り抜けられましたが、振り返ってみていかがですか？また、菊池さん自身の変化や成長を感じることはありましたか？
この1年本当に怒とうでしたね。あっという間のような長かったような。なので、前回のCMから1年経ったとは思えないくらい、濃い1年を過ごさせてもらったのかなと思っています。
後は、お腹いっぱい食べなくなりました。今までははちきれるぐらいまで食べていたんですよ。そうすると、睡眠の時の妨げとまでは言わないかもしれないですけど、うまく寝つけなかったりとか体に良くない。腹8分目という言葉の通り、ちゃんと8分目で抑えられるようになりました。それがもう1番の成長でしたね（笑）
――新年度になり、今年新たにチャレンジしたいことはありますか？
やっぱりグループでライブをやるっていうことですよね。もう今年は決まっているんですけど、もちろん演目は昨年とは変わりますので、新しいチャレンジをライブの中でもたくさんして無事終えたいと思います！