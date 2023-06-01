ももいろクローバーZがフマキラーのスキンベープシリーズの新CM「みんなのムチューを応援！」篇に8日から出演する。

公園の虫捕り、夏フェス会場、バーベキューなどで“ムチュー”になっていると虫の影が忍び寄る…。そこに「ベープ！！」のかけ声とともに4人が神出鬼没に現れ、虫の悩みから救ってくれるストーリー。バックには新曲「ムネモシュネ」が流れる。

4人は撮影後に取材に応じた。

−撮影はどうでしたか

百田夏菜子 すごくあっという間の撮影でした。小さい子も一緒に撮影したのですが、ももクロの曲を学校でも歌っていると言ってくれていたり、すぐに友達になれてうれしかったです。

−「ムネモシュネ」はどのような楽曲ですか

玉井詩織 面白いタイトルだと思うのですが、記憶をつかさどる神様の名前なんです。今回は（歌詞の中に）言葉遊び的に虫に関するワードがちりばめられていたり。あとは皆さんそれぞれの夏の記憶、あの時の夏を思い出させるような、ちょっとエモーショナルになるような曲にもなっています。でもサウンドはすごく軽快でリズミカルな感じなので、夏にもぴったりですし、これからライブなどでもすごく盛り上がりそうだなと思います。これを聴いてくださった皆さんの夏が、この後も記憶に残るような楽しい夏になるといいなと願いながら歌っています。

−スキンベープを「使いやすい」と感じたポイントは？

高城れに コンパクトサイズも出ていて、持ち運びがより楽になったことでどこにでも持っていけるのがすごくすてきだなと思います。

−CMのコピー「みんなのムチューを応援！」にちなんで、ももクロとして夏に「夢中になって取り組みたい」という目標がありますか

百田 これからフェスとか野外でのライブがすごく増えるのですが、野外のライブは虫との戦いですからね。

玉井 自分の色（メンバーカラーの黄色）なんですけど、虫が黄色に寄ってくるんですよ。夏は自分が黄色であることを一瞬、悔やみたくなるくらい虫に好かれちゃうので。（スキンベープは）欠かせない。

百田 でもしっかり、ライブにムチューでいたいと思います。

−4人で「スキンベープ」を持って行きたい場所は？

高城 今年こそみんなでバーベキューをしたいです。毎年、夏になると「バーベキューをしたいね」って話題には上がるんですけど、今まで実現できてなかったので、今年こそみんなでワイワイできたらなと思います。

−困っている誰かを応援したい時に心がけていることは？

佐々木彩夏 誰かを笑顔にしたい時は、まず自分たちが笑顔じゃないとダメかなと思います。私たちもライブとかで皆さんに笑顔を届けたいなって思っているので、緊張もするんですけど、自分たちがまずライブを楽しむことを心がけています。

−ゴールデンウイークが終わって「今日からまた頑張るぞ」という人に応援メッセージをお願いします

佐々木 5月はまったりしがちな1カ月だと思うんですけど、楽しかったゴールデンウイークを思い出して、余韻に浸って、夏までの期間をみんなで楽しんでいきたいなと思っています。夏を乗り越えるためにも、5月から張り切っていきましょう。